"เก๋อเก๋อ" อินฟลูฯ รุ่นจิ๋วหน้าใหม่มาแรง วัย 10 ขวบ กับยอดผู้ติดตามกว่า 7.5 ล้าน! (มีคลิป)

เมื่อ 4 ปีก่อน แม่ของเก๋อเก๋อได้เริ่มอัปโหลดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และชีวิตประจำวันของเก๋อเก๋อ เช่น เสื้อผ้า ทรงผมและการหลงใหลในการเต้นแจ๊ซ

โดยคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดถูกเผยแพร่ในเดือน มี.ค.2023 เป็นคลิปวิดีโอสาธิตการถักเปีย 4 แบบ โดยมีผู้กดไลก์สูงถึง 8.7 ล้านไลก์ครั้งหนึ่งเก๋อเก๋อเคยตัดผมทรงผมสุดฮิตในกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่น ที่ผมด้านบนจะถูกตัดให้เป็นบ็อบ ขณะที่ผมด้านล่างจะถูกปล่อยให้ยาวราวกับหนวดแมงกะพรุน เธอตัดผมทรงนี้เพราะแม่อยากให้เธอตัดผมสั้น แต่เธอไม่ยอมซึ่งหลังจากทำการประนีประนอมได้ผมทรงนี้มา โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและมียอดไลก์สูงไม่แพ้กันอีกคลิปวิดีโอที่มียอดไลก์สูงถึง 1.15 ล้านไลก์นั้น เป็นคลิปวิดีโอที่แม่ของเธอขอให้ผู้ช่วย 2 คนมาช่วยตัดเย็บชุดที่คล้ายกับชุดของคนดัง โดยเก๋อเก๋อได้ใส่ชุดดังกล่าวในงานวันเกิดครบรอบ 10 ปีของเธอแม่ของเก๋อเก๋อซึ่งเกิดปี 1990 เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีเก๋อเก๋อ เธอชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้า และเต้นรำเป็นอย่างมาก เมื่อเธอแต่งงานกับพ่อของเก๋อเก๋อ ซึ่งเป็นพ่อค้าผัก เธอได้เห็นคุณค่าของสามีที่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวปัจจุบันนี้ เธอใช้เวลาไปกับการทุ่มเทดูแลเก๋อเก๋อ เธอยังบอกอีกว่า เก๋อเก๋อเป็นเด็กที่เรียนเก่ง โดยผลสอบเมื่อไม่นานมานี้ เก๋อเก๋อสอบได้ 95 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนนแม่ของเก๋อเก๋อกล่าว"เด็กหญิงคนนี้ทั้งสวยและน่ารัก! วิดีโอของพวกเขาทำให้ฉันอยากมีลูกสาว" และ "ช่างเป็นลูกสาวที่น่ารัก นี่คงเป็นแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลก"ที่มา: China girl, 10, shares daily life, family-related content with 7.5 million online followers, becomes one of country’s top young influencers (SCMP)