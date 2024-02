ทำลายการแต่งงานของทหาร! ศาลสั่งจำคุก 10 เดือน ชายเป็นชู้กับเมียทหาร PLA

ภายหลังนางหยวนตัดสินใจขอหย่ากับนายหลี่ สามีของเธอ ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เมืองอื่น

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ การคุ้มครองการแต่งงานของทหารก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน

กฎหมายอาญาของจีนระบุว่า ใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองได้แต่งงาน หรืออยู่กินกับบุคคลซึ่งเป็นคู่สมรสของทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จะต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 3 ปีบทลงโทษอันรุนแรงนี้ถูกกำหนดขึ้น เนื่องจากรัฐไม่เพียงแต่ต้องการให้ความคุ้มครองพิเศษสำหรับการแต่งงานของทหารเท่านั้น หากยังปกป้องเกียรติในการรับราชการทางทหารอีกด้วยย้อนกลับไปในปี 2022 นายหม่าได้พบกับนางหยวน ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงาน และทั้งสองก็มีเพศสัมพันธ์กันนางหยวน บอกกับนายหม่าว่า เธอแต่งงานแล้วและมีสามีเป็นทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน แต่นายหม่าก็ไม่ได้สนใจและจริงจังกับคำพูดของเธอ หนำซ้ำยังบอกกับคนอื่นด้วยว่า เธอเป็นแฟนของเขาทว่าหลังจากที่นางหยวน บอกกับเขาว่า การผิดประเวณีกับเธอถือเป็นการก่ออาชญากรรม นายหม่าก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ทันที อย่างไรก็ตาม 1 เดือนหลังจากนั้น พวกเขาก็กลับมาคบกันอีกครั้ง และนางหยวนก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของนายหม่า โดยนายหม่าบอกว่า เขาอดคิดถึงนางหยวนไม่ได้การถูกขอหย่ากะทันหัน ทำให้นายหลี่สงสัยว่า นางหยวนมีชู้ เมื่อนายหลี่มีโอกาสกลับบ้าน เขาทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในชุมชน และพบว่านางหยวนนอกใจ จึงแจ้งตำรวจทั้งนี้ บทบรรณาธิการใน People's Court Daily กล่าวว่า โดยทั่วไปทหารมักต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล เลยไม่สามารถอยู่ดูแลครอบครัวได้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อทำลายการแต่งงานของพวกเขาจึงถือว่าเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความคิดและจิตใจของทหาร ทำให้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ลดลง จนเป็นเหตุทำให้กองทัพอ่อนแอ ดังนั้น การปกป้องคุ้มครองการแต่งงานของทหารให้มีความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญ กิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการทำลายการแต่งงานของทหารจะได้รับการลงโทษรุนแรงที่มา: ‘Breaking a military marriage’: 10 months’ jail for man in China who had affair with wife of PLA soldier on active duty (SCMP)