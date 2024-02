ปู่ย่าสุดช้ำ! ลูกชายและสะใภ้รวมหัวกันหลอกให้เซ็นยกสมบัติให้หลาน สุดท้ายโดนไล่ออกจากบ้าน

โดยปู่จินวัย 86 ปี อาศัยอยู่ที่แฟลตกับภรรยาวัย 80 ปี มาตั้งแต่ปี 1990 อย่างไรก็ตาม ลูกชายและลูกสะใภ้ของเขาเริ่มรบเร้าและเร่งรัดให้เซ็นยกแฟลตให้หลานชาย หลังจากที่ปู่จินเข้ารับการผ่าตัดเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยความเชื่อใจในครอบครัว ปู่จินเลยยอมเซ็นยกแฟลตให้โดยไม่ยอมบอกผู้เป็นภรรยา ซึ่งกังวลว่าการยกแฟลตให้หลานในครั้งนี้จะทำให้พวกเขาสูญเสียบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำไปตลอดกาลปู่จินกล่าวการโอนกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ ปู่จินเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 1.05 ล้านหยวน (ประมาณ 5.25 ล้านบาท)ปู่จินกล่าวทว่าอะไรๆ ก็ไม่เป็นอย่างที่ปู่จินคิด เพราะหลังจากที่สุขภาพของปู่จินย่ำแย่ลง การเข้าออกแฟลตก็ลำบากมากขึ้นเนื่องจากไม่มีลิฟต์ พวกเขาจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่น และปล่อยแฟลตให้คนอื่นเช่า ซึ่งฝันร้ายของปู่จินเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้น เมื่อลูกชายของปู่จินบอกว่า จะขายแฟลตและเอาเงินไปซื้อวิลล่าสิ่งที่ได้ยินทำให้ปู่จินช็อกสุดๆ แม้จะพยายามห้ามลูกชายสักแค่ไหน แต่ก็ไม่เป็นผล หนำซ้ำยังถูกทำร้ายด้วยคำพูดให้เจ็บช้ำ แถมเงินค่าเช่าแฟลตที่ผ่านมายังถูกลูกชายหุบเอาไว้ด้วยแต่ปู่จินก็ยังไม่ยอมแพ้ โดยหลังจากสัญญาเช่าแฟลตสิ้นสุดลง ปู่จินและภรรยาพยายามที่จะย้ายกลับเข้าไปในแฟลต ทว่าก็ได้พบความจริงที่ว่า ลูกชายของพวกเขาได้ทำการเปลี่ยนกุญแจไปหมดแล้วสองสามีภรรยาสูงอายุผู้หมดหนทาง ต้องทนนอนบนพื้นแข็งๆ เย็นๆ ข้างนอกแฟลต ถึงอย่างนั้น ลูกชายและลูกสะใภ้ที่ไร้หัวใจก็ไม่คิดจะเห็นอกเห็นใจ หรือสนใจไยดีพวกเขากล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ปู่จินเครียดจัด เป็นลมหมดสติจนต้องเข้าโรงพยาบาล ภายหลังทั้งสองต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในเกสต์เฮาส์ และพยายามขอคำแนะนำทางกฎหมาย หวังที่จะทวงแฟลตของพวกเขากลับคืนมา“ลูกชายของเขาเป็นปีศาจโดยแท้จริง” และ “ช่างเลวร้ายอะไรอย่างนี้ หวังว่าปู่จินจะได้บ้านของเขากลับคืนมานะ”ที่มา: Heartless couple kick elderly China parents out of own home after transferring flat ownership to grandson, forced to sleep outside (SCMP)