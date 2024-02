พรหมลิขิต! หนุ่มสาวพบรักและแต่งงาน หลังซื้ออสังหาฯ ติดกัน

เดิมทีนายจาง และสาวหมินไม่ได้รู้จักกันมาก่อน พวกเขาพบกันครั้งแรกในตอนที่ต่างฝ่ายต่างกำลังตกแต่งบ้าน เพื่อที่จะย้ายเข้ามา เนื่องจากนายจาง เป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน ฝ่ายหญิงจึงขอคำแนะนำจากเขา ทั้งสองจึงได้พูดคุยกันนายจางกล่าวเมื่อได้รู้จักกันมากขึ้น พวกเขาก็เริ่มตกหลุมรักพร้อมกับค้นพบว่า พวกเขามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก กีฬาที่ชื่นชอบ รวมทั้งรสนิยมและความชอบในการตกแต่งบ้านพวกเขารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ โดยนายจางรู้สึกว่า ตัวเองโชคดีมากที่ได้ซื้อห้องติดกับคนน่ารักอย่างสาวหมินนายจางกล่าวในเดือน มี.ค.ของปีที่แล้ว นายจางได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่แฟลตดังกล่าว จากนั้น 3 เดือนต่อมา สาวหมินก็ย้ายเข้ามา พวกเขาจึงเริ่มเดทกันและหลังจากผ่านไปประมาณ 7 เดือน นายจางก็ขอเธอแต่งงาน ซึ่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันในวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมาหลังจากแต่งงาน สาวหมินก็ย้ายไปอยู่ที่ห้องของนายจาง แต่เธอก็ยังเก็บห้องของเธอไว้ ทั้งคู่ไม่ได้วางแผนที่จะทุบผนังห้องให้เชื่อมติดกัน โดยเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่มาเยี่ยม พวกเขาก็จะไปพักที่ห้องของสาวหมินแทนนายจางกล่าว“พวกเขาเหมาะสมกันจริงๆ” "โอ้ นี่มันหวานมากเลยนะ ว่าไหม?" และ "พวกเขาเกิดมาคู่กัน"ที่มา: Young China neighbours who fell in love while chatting about interior design marry, keep separate homes on same floor (SCMP)