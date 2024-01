ชายใจสลาย! แต่งงานมา 16 ปี ลูกทั้ง 4 คนไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของตัวเองเลยสักคน

"เฉินจื้อเสียน"

ทั้งนี้ ในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา คลิปวิดีโอที่นายเฉินโพสต์ลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ระบุว่า เขาหวังว่าคดีนี้จะยุติโดยเร็ว และคนไร้ศีลธรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการลงโทษ

โดยนายเฉิน ได้ยื่นฟ้องหย่านางอี๋ว์ ภรรยาของเขา พร้อมหลักฐานล่าสุดซึ่งเป็นเอกสารของทางโรงพยาบาลที่ระบุว่า พ่อของเด็กที่นางอี๋ว์ให้กำเนิดเมื่อเดือน พ.ย.2023 นั้นมีแซ่อู๋ และคาดว่า นายอู๋นี้เองที่เป็นชู้กับนางอี๋ว์นายเฉินเรียกร้องให้มีการแบ่งทรัพย์สิน จ่ายค่าชดเชยในการเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ไม่ใช่ลูกของเขาและค่าสินไหมทดแทนทางจิตใจ ซึ่งศาลในมณฑลเจียงซี มีคำสั่งพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมาย้อนกลับไปในปี 2022 นายเฉินซึ่งไม่ค่อยอยู่บ้าน เนื่องจากต้องไปทำงานต่างถิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จับได้ว่านางอี๋ว์ หนีมาอยู่กับชายอื่นที่โรงแรมตลอดทั้งคืนตั้งแต่นั้นมา นายเฉินก็ไม่เชื่อใจนางอี๋ว์ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลงเรื่อยๆ แถมนายเฉินยังเริ่มระแคะระคาย สงสัยในอะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะเรื่องที่ลูกสาวคนที่ 3 ซึ่งเกิดปี 2018 มีหน้าตาไม่เหมือนเขาด้วยเหตุนี้ นายเฉินจึงตัดสินใจตรวจดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัย และได้พบกับความจริงที่ว่ายิ่งไปกว่านั้น พอตรวจดีเอ็นเอลูกคนแรก ซึ่งเกิดปี 2008 และลูกคนที่สอง ซึ่งเกิดปี 2010ข้อสรุปสุดช็อกทำให้เขาใจสลาย แม้ภายหลังนายเฉินหวังที่จะเคลียร์กับนางอี๋ว์ แต่หลังจากที่นางอี๋ว์รู้ว่าเขาแอบไปตรวจดีเอ็นเอมา ก็โกรธจัดพร้อมตำหนิเขา ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปครั้งหนึ่งนายเฉิน บุกไปที่บ้านของพ่อตาแม่ยาย เพื่อตามหานางอี๋ว์ ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุทั้งสองทราบเรื่องก็ถึงกับทรุด ด้านนางอี๋ว์ก็เอาคืนด้วยการปาประทัดเข้าไปในบ้านพ่อแม่ของนายเฉิน ทำให้ผู้สูงอายุทั้งสองตกใจ จนพ่อของนายเฉินโรคหัวใจกำเริบนอกจากนายเฉิน จะหาตัวนางอี๋ว์ไม่พบแล้ว นับตั้งแต่ความจริงถูกเปิดเผย เด็กๆ ก็ถูกส่งไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายอีก สุดท้ายนายเฉินก็ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงหันไปขอความช่วยเหลือจากสื่อนายเฉินกล่าว พร้อมเสริมว่าหลังจากที่นายเฉินออกสื่อได้ไม่นาน นางอี๋ว์ก็ออกมาตอบโต้ผ่านการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นางอี๋ว์กล่าว พร้อมประณามนายเฉินที่สงสัยตัวตนของเด็กๆ และพาพวกเขาไปตรวจดีเอ็นเอนางอี๋ว์กล่าวที่มา: ‘China’s most pitiful man’: shocked husband discovers 4 daughters he had with wife of 16 years are not his, files for divorce (SCMP)