ลุงสุดเซ็ง! หลงซื้อรถเลียนแบบปอร์เช่ ปัญหาเพียบ แถมขับปุ๊บโดนตร.จับปั๊บ (มีคลิป)

อย่าเห็นแก่ของถูก! ลุงแซ่หวัง จากมณฑลเหอเป่ย หลงซื้อรถปอร์เช่ปลอม ราคาพิเศษจากไลฟ์สด ก่อนพบว่ารถมีแต่ปัญหา

"รถคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ มันดูหรูหราและมีราคาเพียง 20,000 กว่าหยวนเท่านั้น ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับได้"





โดยรถดังกล่าวถูกออกแบบให้มีดีไซน์คล้ายกับปอร์เช่ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์(ทับศัพท์จาก Porsche Cayenne) ในราคา 23,000 หยวน (ประมาณ 115,000 บาท)ความแตกต่างเพียงน้อยนิด อย่างโลโก้ที่เปลี่ยนจากคำว่า Porsche เป็นคำว่า Xin Neng Yuan (แปลว่า พลังงานใหม่) และสัญลักษณ์รูปม้าที่ถูกแทนที่ด้วยรูปกวาง ทำให้มีผู้คนหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอาศัยอยู่ในมณฑลเหอหนานไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่คล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก แต่ทักษะการขายระดับนักขายมือทองของพิธีกรในไลฟ์สด ก็กระตุ้นให้ผู้คนคล้อยตามและอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้พิธีกรกล่าวทว่าหลังจากได้รับรถก็ต้องพบกับฝันร้าย โดยลุงหวังถูกตำรวจจับตั้งแต่วันแรกที่ขับรถออกมาจากบ้าน แถมยังถูกยึดรถด้วยลุงหวังกล่าวนอกจากนี้ รถดังกล่าวยังพบปัญหาอีกมากมาย เช่น รถไม่มีเข็มขัดนิรภัย แม้จะดึงเบรกมือแล้วแต่รถก็ไม่ยอมหยุด ขับไปได้ไม่ไกลแบตก็หมด เครื่องยนต์สั่นอย่างรุนแรงและมีเสียงดังอย่างกับรถแทรกเตอร์ เป็นต้นหนำซ้ำบริการหลังการขายก็ทำให้หลายคนหงุดหงิดจนของขึ้น เพราะถูกโอเปอร์เรเตอร์วางสายทันทีที่พยายามร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องของรถ ขณะที่ข้อความบน WeChat ก็ไม่ได้รับการตอบกลับด้านผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตรถดังกล่าว โดยพนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าถูกบันทึกภาพ ยอมรับว่าบริษัทได้สร้างใบรับรองมาตรฐานรถยนต์ขึ้นมาเองเธอกล่าวไม่ได้มีแค่ปอร์เช่ที่ถูกลอกเลียนแบบ เนื่องจากนักข่าวยังพบรถลอกเลียนแบบแบรนด์อื่นๆ เช่น เทสล่า และแลนด์โรเวอร์ ซึ่งถูกลำเลียงขึ้นรถเทรลเลอร์ พร้อมที่จะจัดส่งไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศจีน“ฉันนับถือพวกเขาเลยที่กล้าซื้อ 'รถยนต์ระดับไฮเอนด์' ในราคาต่ำขนาดนี้” "โอ้คุณพระ! คุณปู่และคุณย่าในชนบทของจีนต่างขับรถหรูกันทั้งนั้น" "คนหนึ่งกล้าซื้อคนหนึ่งก็กล้าขาย" "อย่าโทษผู้ซื้อเลย ผู้สูงอายุบางคนก็ไม่รู้จริงๆ" และ"เจ้าหน้าที่ควรปราบปรามโรงงานเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนถูกหลอกลวงเพิ่มขึ้น"ที่มา: My car is like a tractor’: China buyers pay US$3,200 for fake Porsche full of problems like faulty handbrakes, noisy engines causing much hilarity online (SCMP)