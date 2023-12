โดนใจวัยเก๋า! มหาวิทยาลัยจีนเปิดคอร์สสอน "วิชาคาราโอเกะ" สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มมีการเปิดลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนใหม่ในเดือน ส.ค. ก็มีบรรดานักเรียนที่มีอายุระหว่าง 45-90 ปี กว่า 38,580 คน ลงทะเบียนเรียนคอร์สต่างๆ ซึ่งมีมากถึง 118 คอร์สในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้เท่าทันยุคสมัย เช่น วิชาตัดต่อวิดีโอ การออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก จิตวิทยาผู้สูงอายุ การเต้น โดรน ยิงปืน โยคะ รวมทั้งคาราโอเกะ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้สูงอายุฉีซิน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกล่าว พร้อมเสริมว่า ก่อนที่จะเปิดคอร์สดังกล่าว พวกเขาได้ทำแบบสำรวจ เพื่อสอบถามนักเรียนภายในมหาวิทยาลัยและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นฉีซินกล่าวโดยวิชาคาราโอเกะจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน เริ่มตั้งแต่การฝึกอ่านโน้ตเพลง การฝึกร้อง ไปจนถึงการเรียนรู้วิธีการขับร้องแบบต่างๆ รวมทั้งหมด 16 บทเรียนอาจารย์หวง ผู้สอนวิชาคาราโอเกะกล่าวว่า การสอนแต่ละบทเรียนนั้นจะใช้เวลา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที โดยจะเน้นไปที่การสอนร้องเพลงฮิต ที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรือเทคนิคมากนักอาจารย์หวงกล่าว“มันดูเจ๋งมาก” “ฉันจะแนะนำให้พ่อแม่ของฉันไปลงทะเบียนเรียนบ้าง” และ “หวังว่าเมื่อฉันเกษียณ ชีวิตฉันจะยังมีสิ่งที่ทำให้ร่าเริงและมีความสุขอยู่”ที่มา: It’s a hit: China university karaoke course strikes a chord with senior citizens looking for fun way to learn music (SCMP)