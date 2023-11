ใจละลาย! ตี๋น้อย 4 ขวบ พยายามอุ้มแม่พิการขึ้นรถวีลแชร์ (มีคลิป)

คลิปวิดีโอบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีนของเด็กชายวัย 4 ขวบ จากมณฑลส่านซี ที่ทุ่มเทเรี่ยวแรงทั้งหมด ช่วยแม่ที่พลัดตกจากรถวีลแชร์ ให้กลับขึ้นไปนั่งบนรถเข็น ทำเอาชาวเน็ตแดนมังกรใจละลาย!









โดยแม่ของเด็กชาย ซึ่งมีอายุ 37 ปี กลายเป็นผู้พิการ หลังจากที่เธอสูญเสียขาทั้ง 2 ข้างจากอุบัติเหตุไปตั้งแต่อายุเพียง 14 ปีคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพเด็กชายพยายามอุ้มแม่ของเขา ซึ่งพลัดตกจากวีลแชร์ลงมานั่งที่พื้น ขณะออกกำลังตามปกติในทุกๆ วันทว่าแม้เด็กชายจะพยายามอุ้มแม่ของเขาด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มี แต่ก็ไม่สามารถพาแม่ขึ้นไปนั่งบนวีลแชร์ได้ เรียกว่าทั้งคนและวีลแชร์ต่างล้มกันไปกองอยู่กับพื้นเด็กชายรีบลุกไปจับวีลแชร์ให้กลับมาตั้งดังเดิม พร้อมถามแม่ว่าซึ่งผู้เป็นแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเขาพยายามกันอีกหลายครั้ง โดยเด็กชายพยายามพูดให้กำลังใจแม่อยู่เสมอแม่บอกกับลูกชาย ก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะรวบรวมพลังทั้งหมดออกมา ช่วยกันจนผู้เป็นแม่สามารถกลับไปนั่งบนวีลแชร์ได้สำเร็จทั้งสองต่างส่งยิ้มให้กันด้วยความโล่งใจ จากนั้นผู้เป็นแม่ก็ลูบหัวลูกชายและบอกว่า"เทวดาตัวน้อย" "อ่อนโยนมาก" และ "เป็นเด็กดีจริงๆ"ที่มา: An angel’: persistence of little Chinese boy helping disabled mother into wheelchair after fall touches mainland social media (SCMP)