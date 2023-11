พ่อจ้างช่างวาดภาพลูกสาวที่พลัดพรากกว่า 17 ปี ออกมาคล้ายจนเกิดปฏิหาริย์!

“วิธีเดียวที่ทำให้ผมยังรู้สึกเป็นพ่ออยู่ คือการตามหาลูกสาวต่อไป”





“ผมเจอลูกสาวแล้ว! ขอบคุณทุกคนที่ใส่ใจและช่วยเหลือครอบครัวของผมตลอดหลายปีที่ผ่านมา!”

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่านมา ลูกสาวของนายจงซึ่งแต่งงานและมีลูกชายแล้ว 1 คน ก็ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ โดยนายจงและลูกสาวได้โผกอดกัน ท่ามกลางญาติๆ และนักข่าวที่มารอบันทึกภาพกันอย่างอบอุ่น

ย้อนกลับไปในปี 2006 ลูกสาวของเขาในวัย 4 ขวบครึ่ง ได้พลัดหลงกับครอบครัวบริเวณถนนแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ก่อนที่จะถูกลักพาตัวและถูกขายให้กับพ่อแม่บุญธรรมที่อาศัยอยู่ในเมืองปาจง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เธอพลัดหลงไปประมาณ 300 กิโลเมตรนายจงได้แจ้งความกับตำรวจ ก่อนที่จะออกเดินทาง ตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ทุ่มเททุกวิถีทาง ถึงขนาดยอมลาออกจากงาน เพื่อที่จะตามหาลูกสาวให้พบนายจงกล่าวตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา แม้เขาจะมีลูกเพิ่มมาอีก 2 คน แต่นายจงก็ไม่เคยหยุดตามหาลูกสาวของเขาเลย โดยในปี 2018 เขาได้ขอให้หนึ่งในจิตรกรชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพเหมือน วาดภาพลูกสาวของเขาในตอนที่เธอเป็นวัยรุ่น โดยอาศัยข้อมูลจากความทรงจำและจินตนาการของเขาในการบรรยายรายละเอียดต่างๆ จากนั้นก็ใช้ภาพดังกล่าวในการตามหาลูกสาวกระทั่งเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ลูกสาวของเขาซึ่งเป็นแรงงานต่างถิ่นในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) บังเอิญเห็นวิดีโอในโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชั่นจีนเธอสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างตัวเธอกับภาพดังกล่าวจึงติดต่อนายจงไป ทั้งคู่ได้รับการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) 2 ครั้ง ซึ่งผลก็ระบุว่า พวกเขาเป็นพ่อลูกกันจริงนายจงกล่าวผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ เขายังทำป้ายขนาดใหญ่ เพื่อแบ่งปันข่าวดีนี้ ทั้งยังใช้แทนที่ป้ายตามหาลูกสาวที่เคยแปะไว้ก่อนหน้าอีกด้วยที่มา: My daughter has been found’: photo from father’s memory finds abducted daughter in China 17 years after she was snatched on street as child (SCMP)