หัวขโมยย่องงัดบ้านกลางดึก แต่ดันเผลอหลับ เสียงกรนดังจนเจ้าของบ้านจับได้! (มีคลิป)

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. ของวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่คนร้ายได้แอบย่องงัดบ้านหลังนี้ และพบว่าคนในบ้านยังคงไม่เข้านอน คนร้ายจึงตัดสินใจหลบอยู่ในห้องหนึ่ง รอจนกว่าเจ้าของบ้านจะเข้านอนทว่าหลังจากรออยู่นาน เขาก็ผล็อยหลับไปและกรนเสียงดัง จนเจ้าของบ้านที่นอนอยู่กับลูกตื่นขึ้นมาตอนแรกเธอคิดว่า เสียงกรนนั้นอาจจะเป็นเสียงของเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเธอออกจากห้องนอนเพื่อมาล้างขวดนมในอีก 40 นาทีต่อมา เธอก็รู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้น ก่อนที่จะสังเกตว่าเสียงกรนดังกล่าว ดังมาจากห้องอีกห้องหนึ่งที่อยู่ภายบ้านของเธอเองเธอค่อยๆ เปิดประตูห้องเข้าไปและก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับชายแปลกหน้าที่นอนหลับสนิทอยู่ที่พื้น จึงรีบออกจากห้อง บอกกับคนในครอบครัวและโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับกุมตัวชายคนนี้รายงานระบุว่า คดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายมีชื่อว่า นายหยาง ซึ่งมีประวัติก่ออาชญากรรมและเคยถูกจำคุกในข้อหาลักทรัพย์ในปี 2022 ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุอีกครั้ง หลังจากพึ่งถูกปล่อยตัวเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา“นี่มันตลกเกินไป! หัวขโมยพาตำรวจมาจับตัวเองถึงหน้าประตูบ้าน” “ถ้าเขาเหนื่อยมาก บางทีเขาไม่ควร 'ทำงาน' ล่วงเวลาเลย” และ "ฉันสงสัยในประโยคที่ว่า งัดบ้านแต่ไม่ได้ขโมยอะไรเลย?"ที่มา: This is too funny’: sleepy China burglar dozes off mid-robbery, loud snoring wakes up homeowner who calls police (SCMP)