ธุรกิจใหม่! ทำลายรูปถ่ายวันแต่งงานให้คู่รักที่หย่าร้าง กลายเป็นที่นิยมในจีน (มีคลิป)

เมื่อความทรงจำแสนหวานกลายเป็นขม หลายคู่ที่หย่าร้างกันก็ไม่อยากที่จะเก็บรูปวันแต่งงานไว้ แต่จะเอาไปทิ้งขยะก็จะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นายหลิว หนุ่มหัวใสจากมณฑลซานตง จึงปิ๊งไอเดีย ตั้งบริษัทเปิดธุรกิจกำจัดรูปแต่งงานให้คู่รักที่หย่าร้างในราคาย่อมเยา

ด้านชาวเน็ตต่างสนใจและชื่นชอบในธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นว่า ธุรกิจนี้เติบโตและเป็นที่นิยม เนื่องจากอัตราการหย่าร้างของคู่รักในจีนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

นายหลิว เริ่มต้นธุรกิจโดยมีแรงจูงใจเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว เขามองว่ารูปแต่งงานจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งที่เป็นของส่วนตัว และหากนำไปทิ้ง หรือกำจัดไม่ถูกวิธีก็อาจจะไม่เหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง นอกจากนี้ รูปถ่ายเหล่านี้ยังมักจะทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทั้งยังยากต่อการกำจัด นายหลิว จึงมั่นใจว่าธุรกิจของเขาจะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอนโดยขั้นตอนและเงื่อนไขในการใช้บริการก็ไม่ยุ่งยาก ขอแค่ลูกค้าส่งรูปที่ต้องการให้ทำลายมาที่ศูนย์บริการในเมืองหลางฝาง มณฑลซานตง พร้อมชำระค่าบริการ ซึ่งจะคิดค่าบริการทั้งหมดตามน้ำหนักของรูป โดยมีราคาตั้งแต่ไม่กี่สิบหยวนไปจนถึงมากกว่าหนึ่งร้อยหยวน (ประมาณ 50 บาท จนถึง 500 บาทขึ้นไป)หลังจากที่บริษัทได้รับรูปดังกล่าวพนักงานจะทำการพ่นสีสเปรย์ทับเพื่อปกปิดภาพ จากนั้นจะนำไปเข้าเครื่องที่เหมือนกับเครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ โดยรูปจะถูกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ กระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกวิดีโอเอาไว้และส่งไปให้ลูกค้าสำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่า รูปของลูกค้าถูกทำลายเรียบร้อยแล้วด้วยความสะดวกและไม่เหมือนใคร ธุรกิจของนายหลิว กลายเป็นที่นิยมอย่างไม่น่าเชื่อ ถึงขนาดที่พวกเขาได้รับออเดอร์จากทั่วทุกมณฑล ยกเว้นแค่จากทิเบตเท่านั้นที่มา: Shredded bliss: China businessman destroys divorcee wedding photos on cheap, sends proof of eradication to clients (SCMP)