อึ้ง! หญิงจีนโดดออกจากรถแท็กซี่ หลังทะเลาะกับโชเฟอร์เรื่องค่าโดยสาร (มีคลิป)

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อหญิงคนนี้ได้ใช้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งหลังจากคนขับแจ้งกับเธอว่า ค่าโดยสารอยู่ที่ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) เธอก็เกิดความไม่พอใจและขอให้ลดค่าโดยสารลงเหลือเพียง 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท)โดยเธออ้างว่า ปกติทุกครั้งก็จ่ายแค่ 10 หยวนเท่านั้น ทว่าไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไร ฝ่ายคนขับก็ไม่ยอมลดราคาให้ ทั้งสองจึงโต้เถียงกันไปมา ก่อนที่เธอจะขู่ว่า จะฟ้องเรื่องที่เขาเก็บเงินเกินราคาคนขับตอบ พอเธอได้ยินดังนั้นก็เปิดประตูรถและบอกกับคนขับว่าเธอไม่ไปแล้ว จะลงจากรถด้านคนขับก็เหลือบมองเธอเล็กน้อย แต่ก็ไม่ยอมหยุดรถ สุดท้ายหญิงคนนี้ก็โดดลงจากรถ และกลิ้งตกลงไปที่ถนน พร้อมร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด ซึ่งคนขับก็ไม่สนใจเธอสักนิด เขาเพียงกดปุ่มปิดประตูและขับรถต่อไป"ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว ทั้งยังรู้ว่า รถยังคงวิ่งอยู่ ดังนั้น คนขับจึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระโดดของเธอ" "บ้าไปแล้ว!" และ "ไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะพูดอะไร คนขับควรหยุดรถตอนที่เธอกระโดด"