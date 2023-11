ได้เหรอ! หนุ่มวัยรุ่นแอบตั้งเต็นท์อาศัยอยู่ในห้างนานกว่าครึ่งปี (มีคลิป)

พื้นที่ใต้บันไดขนาดประมาณ 10 ตารางเมตร ถูกหนุ่มคนนี้จับจอง ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นที่ตั้งเต็นท์แล้ว ยังมีโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ กาต้มน้ำ และอุปกรณ์แปลงไฟอีกด้วยความจริงแล้วหนุ่มคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าจับได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. อย่างไรก็ตาม เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการพื้นที่เงียบๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเกาเข่า (Gaokao) หรือการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยระดับชาติ และจะย้ายออกทันทีหลังสอบเสร็จด้วยความเห็นใจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงแสร้งปิดตาข้างหนึ่ง ทว่าหนุ่มคนนี้กลับไม่ทำตามสัญญา ตีเนียนแอบอาศัยอยู่ในห้างต่อไปเรื่อยๆ กระทั่งวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา เขาก็ถูกจับได้อีกครั้ง โดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดการปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย“เป็นวิธีที่ดีสำหรับการประหยัดค่าเช่าในเมืองอย่างเซี่ยงไฮ้” "เขาสามารถใช้น้ำไฟและอินเทอร์เน็ตได้ฟรี แถมยังมีห้องน้ำให้เลือกอีกหลายสิบห้อง" "พื้นที่ตรงนี้ดูเงียบกว่าอพาร์ตเมนต์บางแห่งอีก" "สงสัยจะยังสอบไม่ผ่าน" และ "เขาอาจจะยากจน"ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ค่าเช่าต่อเดือนในนครเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 109 หยวน (ประมาณ 545 บาท) ต่อตารางเมตรอนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการของจีน เปิดเผยว่า ปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบเกาเข่าสูงถึง 12.91 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 980,000 คน จึงกลายเป็นการสอบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนที่มา: ‘Nice way to save rent’: Chinese teen student lives in tent under shopping mall stairs to study for crucial exams (SCMP)