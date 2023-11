ไม่ใช่ AI อย่างที่คิด! "Jiafei" มีมดังระดับโลกมีตัวตนอยู่จริง (มีคลิป)

"หวัง เฟยเฟย"

"Know Your Meme"

"เย่ฮวาเซียง" (野花香)

ทั้งนี้ เมื่อแฟนๆ รู้ว่า Jiafei มีตัวตนอยู่จริงๆ ก็ต่างตื่นเต้นและดีใจ ทั้งยังแสดงความยินดีกับสาวแซ่ไต้ ที่กลายเป็นดาราดังในชั่วข้ามคืน ขณะที่สาวแซ่ไต้บอกว่า เธอรู้สึกตกตะลึงกับความนิยมที่ได้รับ พร้อมเสริมว่า เธอกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

โดยเมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา นางแบบสาวแซ่ไต้ จากกรุงปักกิ่ง ได้โพสต์วิดีโอลงบน "โต่วอิน" หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน บอกว่าเธอรู้สึกตกใจเมื่อพบว่ารูปถ่ายเซลฟี่ที่ถ่ายเมื่อ 3 ปีที่แล้วบนระเบียงบ้านของเธอในซานย่า มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เธอโด่งดังระดับโลกเนื่องจากบัญชีติ๊กต็อกจำนวนมากได้นำรูปภาพของเธอไปใช้จนกลายเป็นกระแสในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ตัวเธอเองไม่ทราบมาก่อนจนกระทั่งเพื่อนของเธอได้เล่าให้เธอฟังว่า มีมีมที่หน้าตาดูเหมือนเธอเมื่อเดือน มิ.ย.ของปีนี้แฮชแท็ก Jiafei มีผู้เข้าชมมากถึง 610 ล้านครั้งบนติ๊กต็อก ภาพของเธอถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งทำเป็นโปสเตอร์และธง เพื่อประดับตกแต่งผนังและหน้าต่างนอกจากนี้ ยังมีการตัดต่อใบหน้าของเธอใส่เข้าไปแทนที่ใบหน้านักร้องสาวชื่อดัง อย่างในเพลง Focus เวอร์ชันรีมิกซ์ ซึ่งมียอดดูมากกว่า 44,000 ครั้งบนยูทูป (YouTube)ความจริงแล้ว ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่า ภาพของ Jiafei เป็นการนำภาพใบหน้าของ(Meng Jia) และสมาชิกชาวจีนของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวง "Miss A" มารวมกัน รวมถึงชื่อ Jiafei ก็น่าจะมาจากชื่อของสาวๆ ทั้งสองเช่นกัน จึงทำให้ชาวเน็ตเชื่อว่า Jiafei ไม่ใช่คนจริงๆ เป็นเพียงมนุษย์เสมือน (Virtual Human) ที่สร้างขึ้นจากเอไอเท่านั้นตามรายงานของเว็บไซต์ที่บันทึกสิ่งต่างๆ ที่เป็นกระแสและปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ ระบุว่า ใบหน้าของ Jiafei กลายเป็นไวรัล หลังจากที่บัญชีบอทของจีนหลายบัญชีนำรูปเซลฟี่ของเธอมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนบนติ๊กต็อกคลิปวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่ค่อนข้างตลกขบขัน กลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวเน็ต เช่น โฆษณาหน้ากากอนามัยที่มีการเปรียบเทียบระหว่างหน้ากากอนามัยทั่วไปกับหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากเปลือกแตงโมแม้ทางติ๊กต็อกจะมีการลบบัญชีส่วนใหญ่ออกไปแล้ว แต่คลิปวิดีโอล้อเลียนที่มีการใช้รูปภาพ Jiafei พร้อมใส่เพลงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทำให้เพลงนี้กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีนกันเลยทีเดียวที่มา: Not a fake: social media in China delighted to discover world-famous Jiafei meme is real (SCMP)