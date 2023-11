สองพี่น้องยอดกตัญญู! ผลัดกันแบกแม่วัย 89 ปี ไปโรงพยาบาล (มีคลิป)

โดยนายเฉินชวน วัย 58 ปี และน้องชายของเขา เฉินลี่ วัย 55 ปี ต้องใช้วิธีนี้ในการพาแม่ไปโรงพยาบาล เนื่องจากแม่ของพวกเขามีอาการเมารถและมีอาการปวดหัวเมื่อนั่งรถเข็นปกติแล้วแม่ของพวกเขาไม่ชอบที่จะไปหาหมอ แต่เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา แม่บอกกับพวกเขาว่า เธอไม่สบาย ลูกทั้งสองจึงคิดหาวิธีพาแม่ไปโรงพยาบาล ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจนำตะกร้าไม้ไผ่ออกมาใช้ ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเคยลองมาหลายวิธี ทั้งให้แม่ขี่หลัง หรือกระทั่งอุ้มแม่ไปโรงพยาบาล แต่ดูเหมือนว่าแม่ของเขาจะชื่นชอบวิธีการในครั้งนี้มากที่สุดทั้งสองใช้เวลาเดินทางกว่า 20 นาทีจึงจะไปถึงโรงพยาบาล ระหว่างทางพวกเขาก็คอยสลับกันแบกแม่ด้านนางจาง ภรรยาของนายเฉินลี่ เล่าว่า เดิมที่สองพี่น้องคู่นี้ทำงานเป็นแรงงานอยู่ในเมืองอื่น แต่พอแม่ของพวกเขามีอายุมากขึ้นและมีปัญหาสุขภาพ พวกเขาตัดสินใจย้ายกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว เพื่อที่จะได้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดนางจางกล่าว"กตัญญูจริงๆ" "คุณอุ้มฉันเมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะอุ้มคุณเมื่อคุณแก่" "บางทีตะกร้าไม้ไผ่ใบนี้อาจเป็นใบเดียวกับที่แม่เคยใช้แบกพวกเขาทั้งสองในตอนที่ยังเป็นเด็ก แม้ตอนนี้ร่างกายของแม่จะเจ็บปวดจากอาการป่วย แต่จิตใจก็เต็มไปด้วยความสุข ยกนิ้วให้พี่ชายทั้งสองคน!" และ "ความรักที่พวกเขามีต่อแม่มันช่างซาบซึ้งใจมาก! ฉันหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นอย่างดีเช่นกัน"ที่มา: Basket brothers: video of China siblings taking turns to carry mother, 89, to hospital in big bamboo container goes viral (SCMP)