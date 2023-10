นักท่องเที่ยวสุดปลื้ม! จีนสร้างบันไดเลื่อนขึ้นเขายาว 350 เมตร ขณะที่นักปีนเขาไม่ถูกใจสิ่งนี้

ทั้งนี้ ในประเทศจีนยังมีบันไดเลื่อนขึ้นเขาในลักษณะนี้อยู่อีกหลายแห่ง เช่น บันไดเลื่อนขึ้นเขาที่เสินเซียนจู ในไทโจว มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความยาวอยู่ที่ 104 เมตร

โดยบันไดเลื่อนดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ถูกสร้างขึ้นในเดือนก.ย.ของปีที่แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาในการปีนเขา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปทั้งสิ้น 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) ส่วนค่าตั้วขึ้นบันไดเลื่อนสงวนราคาอยู่ที่ 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท)ต่อคนด้วยความยาว 350 เมตร ทำให้นักเที่ยวสามารถใช้เวลาเพียง 10 นาที จากเดิม 50 นาที ขึ้นไปถึงจุดชมวิว ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทางเลื่อนที่ระดับความสูง 120 เมตร แต่หากต้องการไปให้ถึงยอดเขา จะต้องเดินเท้าต่อไปอีก 3 กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จากบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวกล่าว พร้อมเสริมว่า บันไดเลื่อนนี้เป็นเพียงตัวเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น"มันดีต่อเด็กและผู้ใหญ่มาก คุณไม่ต้องปีนเขาเอง แค่ยืนเฉยๆ อยู่บนบันไดเลื่อน พูดให้เข้าใจง่ายๆ เลยนะ แค่เห็นลูกมีความสุข ฉันก็มีความสุขแล้ว” "ไม่ต้องเดินแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อขึ้นไปบนภูเขา และยังไม่พลาดจุดชมวิวใดๆ เลย" และ "ฉันสนับสนุนแนวคิดเรื่องบันไดเลื่อนนี้สุดๆ ใครอยากปีนเขาก็ปีนไป แต่สำหรับฉัน ฉันชอบใช้บันไดเลื่อนมากกว่า”"แล้วแบบนี้จะปีนเขาไปทำไมหล่ะ? ฉันคิดว่าความสุขและความสนุกในการปีนเขามันหายไปหมดแล้ว” "นี่ไม่เรียกว่าปีนเขา แต่เรียกว่ามาเที่ยวชมเขา" และ “คุณไม่คิดว่าบันไดเลื่อนได้ทำลายความงามของธรรมชาติเหรอ?”คลิกชมคลิปในข่าวที่มา: ‘Painless mountain climbing’: critics say tourist escalators at China scenic spots ‘kill’ joy of hiking (SCMP)