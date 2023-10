ย้อนรอย 10 ปี จีนผลักดันความร่วมมือ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไปไกลแค่ไหนแล้ว

ในสัปดาห์นี้ปักกิ่งวิ่งวุ่นฝุ่นตลบต้อนรับอาคันตุกะจากทั่วโลกกว่า 140 ประเทศ ที่หลั่งไหลมาเข้าร่วม “การประชุมเวทีความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ” (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค. ณ กรุงปักกิ่ง

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปี ที่จีนผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” สำหรับบทความชิ้นนี้ขอนำเสนอสาระว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือและเป้าหมาย พร้อมกับเผยโครงการ 10 โครงการในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ที่ถือเป็น “แลนด์มาร์ค” ของ“ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”นักวิชาการจีน หวังอี้เหวย ผู้อำนวยการกิจการระหว่างประเทศประจำมหาวิทยาลัยประชาชนจีน ชี้ว่าด้วยการสร้าง “โลกาภิวัตน์สไตล์อเมริกัน” ดูไม่ใช่การพัฒนาที่ยั่งยืน จีนจึงได้เสนอความริเริ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่กว้างไกลก้าวหน้ากว่าที่เรียกขาน ว่า ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ซึ่งเป็นการฟื้น “เส้นทางสายไหมยุคโบราณ” ที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีนมากขึ้น เป็นเส้นทางสายไหมโฉมใหม่ที่ทันสมัย และเชื่อมโยงประชาชนทั่วไปในด้านของจีน การสร้างสายแถบและเส้นทางเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการเปิดกว้างอย่างรอบด้าน เป็นกรอบงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ของการทูตชายขอบในเดือนกันยายน ปี 2013 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เยือนประเทศคาซัคสถาน ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยนาซาบาเยฟ ชี้ว่า “การผลักดันสัมพันธภาพด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดมากขึ้น ความร่วมมือที่ลงลึก และการขยายการพัฒนาในภูมิภาคยูเรเซีย ต้องอาศัยแนวทางเข้าสู่แบบใหม่และร่วมกันสร้างเพื่อผลักดันให้แนวคิดนี้เป็นจริง นี่คือ การนำเสนอ “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” ครั้งแรกของผู้นำจีนต่อมาในเดือนตุลาคม 2013 สีจิ้นผิงได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้นำแบบไม่เป็นทางการบนเวทีความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (Apec) สีชี้ว่าในสมัยโบราณ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางสำคัญของ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” จีนพร้อมที่จะทำงานกับประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล พัฒนาคู่หุ้นส่วนทางทะเล ร่วมกันสร้างดังนั้น “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ 21” ที่บูรณาการสู่ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จึงกลายเป็นโมเดลของความร่วมมือระหว่างภูมิภาคที่เชื่อมโยงทั้งด้านนโยบาย การค้า โครงสร้างพื้นฐาน กองทุน และประชาชนในเอเชีย แอฟริกา และยุโรปจีนได้เน้นย้ำอีกว่า สำหรับการสร้างความร่วมมือเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 จะมุ่งไปที่การยกเครื่องปรับปรุงใหม่ท่าเรือ ช่องทางเดินเรือขนส่งสินค้า และความสามารถในการขนส่งทางเรือสมัยใหม่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าจีนจะไม่ตามรอยวิธีการของเหล่าชาติอำนาจตะวันตกที่มุ่งขยายอิทธิพลทางทะเล ยั่วยุการเผชิญหน้า และการสร้างอาณานิคม อีกทั้งไม่ดำเนินแนวทางที่ผิดๆในการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯเพื่อสร้างอำนาจครอบงำทางทะเลจีนจะแสวงหาความหนทางที่มีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงแบบเก่าในการสร้างโลกาภิวัตน์ การสร้างสายแถบและเส้นทางจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสังคมมนุษย์แบบใหม่และยั่งยืน ด้วยแนวคิดบูรณาการองค์ประกอบห้าด้านเป็นหนึ่ง (five in one) ได้แก่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และการสร้างนิเวศวิทยาจะเกิดจากเครือข่ายการคมนาคมยูเรเซีย ระบบเชื่อมโยงถึงกันทั้งสามมิติแบบบูรณาการที่ประกอบด้วยทางรถไฟ ไฮเวย์ เส้นทางอากาศ เส้นทางเดินเรือ ท่อขนส่งน้ำมันและแก็ส เครือข่ายการสื่อสารและสายส่งสัญญาณต่างๆ ด้วยช่องทางหรือเส้นทางเหล่านี้จะค่อยๆก่อรูปคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จากนั้นก็จะกลายเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วยการพัฒนาครบวงจรในภาคการก่อสร้าง พลังงาน การเงิน การสื่อสาร ข้อมูล โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคนิกที่ลงลึก สร้างเขตการค้าเสรี และกลายเป็นตลาดยูเรเซียขนาดมหึมานับจากวันที่สีจิ้นผิง แถลงวิสัยทัศนดังกล่าว ก็ทุ่มเทผลักดันความริเริ่มฯนี้ให้เป็นจริงด้วยตัวเองทั้งการวางแผน ผลักดันให้โครงการต่างๆให้เดินหน้าจนแล้วเสร็จ ขณะนี้ความร่วมมือ 3,000 กว่ารายการได้ก่อรูปขึ้นมาแล้วเป็นโครงการสัญลักษณ์ของ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” “เส้นทางมิตรภาพ” ระหว่างสองประเทศที่ฝ่าอุปสรรคภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาแม่น้ำ ในที่สุดก็เปิดใช้ในเดือนธันวาคม 2021 เส้นทางรถไฟจีน-ลาว มีเริ่มต้นจากทางเหนือที่นครคุนหมิงของมณฑลยูนนาน ทอดตัวลงใต้ไปจนถึงนครเวียงจันทน์ของสปป.ลาว ความยาวทั้งสิ้น 1,035 กิโลเมตรหลังเปิดเดินรถทั้งเส้นทางฯ ทำให้การเดินทางจากนครเวียงจันทน์ไปถึงชายแดนจีน-ลาวใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง จากก่อนหน้าที่ต้องเสียเวลาเดินทาง 2 วัน และการเดินทางต่อไปยังคุนหมิง ก็ไม่ไกลอีกทั้งเดินทางสะดวก(Jakarta-Bandung High-Speed Railway) เป็นโครงการเรือธงของ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในเดือนมกราคม 2016 สีจิ้นผิงได้ส่งสาสน์ถึงประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียอวยพรการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาถึงบันดุง ทางรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตา-บันดุง เปิดใช้ในเดือนต.ค. 2023 เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตราเร็วของขบวนรถไฟที่วิ่งบนเส้นทางฯนี้ถูกออกแบบให้แล่นเร็วสุดที่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การก่อสร้างเส้นทางรถไฟทั้งสายใช้เทคโนโลยีจีน มาตรฐานจีน หลังการเปิดเดินรถ การเดินทางระหว่างจาการ์ตาและบันดุงใช้เวลาเพียง 40 กว่านาที จากก่อนหน้าที่ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงกว่าป็นโครงการแบบอย่างของ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เดือน ก.ย. ปี 2014 สีจิ้นผิงไปเยือนประเทศศรีลังกา ผู้นำสองประเทศได้ตัดริบบิ้น วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างการผุดเมืองท่าเรือโคลอมโบเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ก่อสร้างโดยใช้ทรายถมทะเลเป็นพื้นที่ใหม่ 2.69 ตารางกิโลเมตรในย่านใจกลางกรุงโคลอมโบ เป็นศูนย์กลางระดับไฮเอนด์ที่บูรณาการด้านการเงิน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ไอที และอื่นๆ และเป็นประตูสู่เอเชียใต้ คาดว่าโปนเจ็ทนี้จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2041เป็นโครงการสัญลักษณ์ของ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” เป็นสะพานข้ามทะเลแห่งแรกของประเทศมัลดีฟส์สะพานมิตรภาพจีนและมัลดีฟส์ เปิดใช้ในเดือนส.ค. 2018 ตัวสะพานยาว 1.3 กิโลเมตร เชื่อมหมู่เกาะต่างๆของเมืองหลวง Male และเกาะที่ตั้งสนามบิน ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาระหว่างเกาะเหล่านี้โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที‘TEDA SUEZ’เป็นโครงการร่วมมือที่เชื่อมต่อความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับระเบียงเศรษฐกิจคลองสุเอซ ในเดือนม.ค. ปี 2016 ผู้นำสูงสุดของสองประเทศได้ทำพิธีเปิดเขตความร่วมมือเศรษฐกิจ-การค้าคลองสุเอซจากข้อมูลนับถึงเดือน มิ.ย. 2023 เขตความร่วมมือเศรษฐกิจ-การค้าคลองสุเอซได้ดึงดูดบริษัท 145 ราย เข้ามาร่วม มูลค่าการลงทุน กว่า 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เก็บภาษีได้ กว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐกับจีน ในเดือน ก.พ. 2014 ประธานาธิบดีเซเนกัลไปเยือนจีน และได้เซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างสนามมวยปล้ำกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ในปี 2018 สีจิ้นผิงไปเยือนเซเนกัลและได้มอบ “กุญแจทองคำ” ของสนามมวยปล้ำให้กับประธานาธิบดีเซเนกัลการประลองมวยปล้ำเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเซเนกัล โครงการฯนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ สนามมวยปล้ำนี้มีพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้ชมในคราวเดียว 20,000 คน เป็นสนามมวยที่ทันสมัยแห่งแรกของทวีปแอฟริกา7) เดือน พ.ย. ปี 2019 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนประเทศกรีซ และตรงมาที่ตรวจโครงการร่วมมือในความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ปัจจุบันท่าเรือไพรีอัสกลายเป็นท่าคอนเทนเนอร์หรือท่าเทรียบตู้สิรค้าใหญ่อันดับที่สี่ของยุโรป(China-Belarus Industrial Park) ตั้งอยู่ในชานเมืองมินสก์ ถูกเรียกขานเป็น “ไข่มุกล้ำค่าของ “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” ในเดือน พ.ค. ปี 2015 สีจิ้นผิงมาเยือนเบลารุส และตรวจงานนิคมอุตสาหกรรมฯนี้ ปัจจุบันสวนอุตสาหกรรมจีน-เบลารุส ดึงดูดบริษัทกว่า 110 รายมาร่วมฯ เม็ดเงินลงทุนที่ระบุในโครงการรวมทั้งสิ้น กว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยือนอาร์เจนติน่าในปี 2014 และได้เซ็นสัญญาร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเหนือแม่น้ำซานตาครูซ เป็นโครงการวิศวกรรมชลศาสตร์ที่ใหญ่สุดของอาร์เจนตินา คาดว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 4,950 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของครัวเรือนอาร์เจนตินา 1.5 ล้านครัวเรือน และอาจส่งออกไปต่างประเทศเดือน พ.ย. ปี 2018 สีจิ้นผิงเยือนประเทศปาปัวนิวกินี และร่วมพิธีเปิดโรงเรียนที่จีนให้งบช่วยเหลือการก่อสร้างฯ