สุดช้ำ! นางแบบสาวทุ่มสุดตัวเพิ่มน้ำหนัก 35 กก. ใน 1 เดือน เอาใจแฟนหนุ่ม แต่สุดท้ายโดนเท

ทั้งนี้ การเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมูลนิธิต่อต้านมะเร็ง "The Livestrong Foundation" แนะนำว่า หากต้องการเพิ่มน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี ควรเพิ่มน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัมต่อเดือน

เดิมทีเจิ้งมีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม ก่อนที่จะได้พบรักกับแฟนหนุ่มอย่างนายเว่ย ไม่แน่ชัดว่าทั้งสองคนกันนานเท่าไหร่ แต่นายเว่ยบอกกับเจิ้งว่า เขาชื่นชอบสาวอวบ เจ้าเนื้อ เพราะแฟนเก่าของเขาก็ล้วนมีน้ำหนักเกินกันทั้งสิ้น และขอให้เธอเพิ่มน้ำหนักข้อความที่นายเว่ยส่งให้เจิ้งผ่านทางวีแชทต่อมาเจิ้งได้ถามนายเว่ยกลับไปว่าซึ่งนายเว่ยก็ตอบว่า เขาชอบเธอ แต่ก็ต่อเมื่อเธออวบขึ้นเท่านั้น พร้อมโน้มน้าวให้เธอยอมเพิ่มน้ำหนัก โดยเขาสัญญาว่า จะไม่มีวันทิ้งเธอไปอย่างแน่นอน และพยายามทำให้เธอรู้สึกว่า เขาจะแต่งงานกับเธอถ้าเธอยอมเพิ่มน้ำหนักด้วยพลังแห่งรัก หรืออะไรก็ตาม เจิ้งเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว โดยภายในหนึ่งเดือน เธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง 35 กิโลกรัมและมันทำให้เธอต้องลาออกจากการเป็นนางแบบอย่างไรก็ตาม เจิ้งก็ต้องพบกับความผิดหวัง สิ่งที่เธอทำทั้งหมดไร้ความหมาย เพราะถึงแม้เธอจะเพิ่มน้ำหนักตามที่นายเว่ยต้องการ แต่สุดท้ายเขากลับปฏิเสธที่จะสร้างอนาคตร่วมกับเธอนายเว่ยกล่าว พร้อมให้เหตุผลว่าจากนั้นเขาก็บล็อกวีแชทของเจิ้งไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับเจิ้งเป็นอย่างมากและทำให้น้ำหนักของเธอค่อยๆ ลดลง“เรื่องนี้ดูน่าตกใจเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องจริง” “เขาเป็นปีศาจ”และ“เธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 35 กิโลกรัมภายในหนึ่งเดือนได้อย่างไร? นั่นเยอะมากนะ”ที่มา: ' This man is a devil': China model gains 35kg in a month to impress boyfriend, who promptly dumps her (SCMP)