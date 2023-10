ชีวิตพลิกผันของเด็กอัจฉริยะ เรียนป.เอกตั้งแต่อายุ 16 สู่คนว่างงาน ขอเงินพ่อแม่

"เด็กอัจฉริยะ" ด้วยความสามารถ





“คุณเป็นเด็กอัจฉริยะหรือเปล่า?”

“ผมไม่คิดอย่างนั้น”

หลังเรื่องราวของนายจางถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงของชาวเน็ต โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งมองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการล่มสลายของอัจฉริยะ พร้อมคอมเมนต์ เช่น

โดยนายจางเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 10 ปี พออายุ 13 ปี เขาก็เรียนต่อระดับปริญญาโท และเมื่ออายุ 16 ปี เขาก็กลายเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่มหาวิทยาลัยเป่ยหาง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงปักกิ่งทว่าช่วงปี 2011 ก่อนที่นายจางจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกก็มีประเด็นเกิดขึ้น เมื่อเขาเรียกร้องให้พ่อแม่ซื้อบ้านในกรุงปักกิ่งให้ มิฉะนั้นจะไม่ยอมเรียนต่อ ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ จนหายหน้าหายตาไปจากสาธารณชนรายงานระบุว่า ความจริงแล้ว ผลการเรียนระดับปริญญาโทของนายจางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทำให้เขาได้รับโอกาสไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเขาอยากไปและคิดว่าการไปเรียนต่อที่นั่นจะส่งผลดีต่ออนาคตของเขา ทว่าพ่อแม่กลับไม่เห็นด้วย พวกเขาคิดว่าเรียนที่กรุงปักกิ่งนั้นดีที่สุด และยืนกรานให้นายจางเรียนอยู่ที่กรุงปักกิ่งเท่านั้นนายจางจึงยื่นข้อเสนอว่า ถ้าพ่อแม่ต้องการให้เขาเรียนอยู่ที่นี่ก็ต้องซื้อบ้านให้ เนื่องจากนายจางคิดคำนวณมาแล้ว ว่าหากซื้อบ้านที่กรุงปักกิ่งในตอนนั้น อนาคตราคาบ้านจะต้องพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ของเขาแสร้งทำทีเป็นรับปาก แต่กลับแอบไปเช่าอพาร์ทเมนท์และมาหลอกเขาว่าได้ทำตามเงื่อนไขแล้วนายจางกล่าว พร้อมเสริมว่า เขามีปัญหากับพ่อแม่อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากพ่อแม่มักควบคุมและบังคับให้เขาทำสิ่งต่างๆ ตามที่พวกเขาต้องการถึงอย่างนั้น นายจางก็สามารถคว้าปริญญาเอกมาครอบครองได้ในปี 2019 และกลายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะลาออกในอีก 2 ปีต่อมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก มุมมองต่อความสำเร็จของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันเขาประกอบอาชีพอิสระ มีเงินในบัญชีธนาคารเพียงไม่กี่พันหยวน เช่าอพาร์ทเมนท์อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ และอาศัยเงินจำนวน 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) จากพ่อแม่ในทุกๆ 2-3 เดือนในการดำรงชีพนายจางกล่าวนอกจากนี้ เมื่อถูกถามว่านายจางก็ตอบว่า"พ่อแม่ของนายจางหมกมุ่นอยู่กับการปลูกฝังให้ลูกเป็นอัจฉริยะมากเกินไป ทำให้นายจางต้องมาใช้ชีวิต ชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไปในตอนนี้”และ"นายจางไม่ได้อยู่ดีๆ ก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบรังแกคนแก่ เขาแค่ยอมแพ้ หลังจากที่ได้พยายามแต่กลับล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้ง”ขณะที่อาจารย์ระดับปริญญาตรีของนายจางได้ส่งกำลังใจให้และบอกว่า เขาเชื่อว่านายจางมีศักยภาพมากพอที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ที่มา: ‘They owe me’: man, 28, PhD student at 16, still financially dependent on parents (SCMP)