แบบนี้ก็มีด้วย! โรงแรมในปักกิ่งใช้ชานบันไดเป็นห้องพัก

เมื่อไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายหลังห้องพักดังกล่าวจึงถูกสั่งระงับการใช้งาน และจะต้องขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องออกไปด้วย แต่หากทำการแก้ไขก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากโรงแรมใช้บันไดด้านนอกเป็นทางออกฉุกเฉิน ดังนั้น บันไดที่อยู่ด้านในจึงสามารถดัดแปลงพื้นที่เป็นห้องพักได้

โดยห้องพักดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ห้อง ซึ่งจะอยู่ระหว่างชั้น 2, 3 และ 4 โดยมีขนาดประมาณ 6 ตารางเมตร ภายในประกอบไปด้วยเตียงเดี่ยว โต๊ะขนาดเล็กและเครื่องปรับอากาศ ส่วนห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมด้านผู้จัดการโรงแรมกล่าวว่า เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากต้องการห้องพักที่เรียบง่ายและมีราคาไม่แพง พวกเขาจึงสร้างห้องพักเหล่านี้ขึ้นปกติแล้วห้องพักดังกล่าวจะสงวนราคาอยู่ที่ 100-200 หยวนต่อคืน (ประมาณ 500-1,000 บาท) แต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซันราคาอาจจะพุ่งไปถึงคืนละ 650 หยวน (ประมาณ 3,250 บาท) กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม หน่วยดับเพลิงในพื้นที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยของห้องพักชานบันไดนี้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวที่มา: Next-level accommodation: Beijing hotel squeezes bed into stairwell and offers it as room (Asiaone)