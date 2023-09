ชาวเน็ตจีนเดือด! หลังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ 'บูชาชาวต่างชาติ' เลือกปฏิบัติกับคนจีนด้วยกัน

โดยในวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมาอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 4 ล้านคนบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ได้โพสต์คลิปวิดีโอกล่าวหาฝ่ายบริหารสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโทรทัศน์ในเมืองเซียงหยาง ที่ถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ว่าเลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลานจ้านเฟยระบุว่า เขาได้ไปสถานที่ดังกล่าวในวันที่ 9 ก.ย. เพื่อชมการแสดงในช่วงเย็น ซึ่งในวันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงมากกว่า 1,000 คน โดยทุกคนจะต้องจ่ายค่าเข้าชมเป็นเงินจำนวน 126 หยวน (ประมาณ 630 บาท)ทว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกลับถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบังคับให้สละที่นั่งให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 11 คน นอกจากนี้ ยังมีการกั้นพื้นที่และบังคับให้นักท่องเที่ยวต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยห้ามยืน หรือนั่งบังบริเวณที่นั่งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยิ่งไปกว่านั้น การแสดงยังถูกเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนยังรับประทานอาหารไม่เสร็จ ทำให้นักท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 คน ต้องอดทนรอพวกเขาด้วยความเจ็บปวดหลานจ้านเฟยกล่าวคลิปวิดีโอดังกล่าวมีผู้ชมมากกว่า 4 ล้านครั้งบนโต่วอิน สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ภายหลังฝ่ายบริหารสถานที่ได้ออกมาขอโทษผ่านวีแชต (WeChat) พร้อมมอบบัตรผ่านเข้าชมฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าชมการแสดงในวันนั้น เพื่อชดเชยที่พวกเขาเลื่อนเวลาทำการแสดงออกไป“มันเป็นความอัปยศอดสูอย่างยิ่ง พวกเขาต้องการทำให้พวกเราอับอายอีกครั้งด้วยบัตรเข้าชมฟรี” “พวกเขาควรคำนึงถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยว” "ช่างน่าละอายจริงๆ" "คำขอโทษมันไม่จริงใจเลย" และ "ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม"โดยชาวเน็ตคนนี้เล่าว่า เขาเคยไปชมการแสดงดังกล่าวอยู่หลายครั้ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่การแสดงถูกเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้รับชมการแสดงได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น การเลื่อนเวลาการแสดงออกไปไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกจากนี้ เขายังแนบหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ยื่นข้อเสนอย้ายที่นั่งให้หลานจ้านเฟยไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้และจะคืนเงินค่าตั๋วให้ด้วย แต่หลานจ้านเฟยปฏิเสธที่มา: ‘Total humiliation’: Chinese visitors made to give seats to foreigners at tourist site prompts apology after online outrage (SCMP)