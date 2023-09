แม่จอมบงการ! ควบคุมชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของลูก แลกกับเงินค่ากินอยู่ต่อเดือน

ลูกชายของเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย North University of China ในเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ขณะที่ภาคเรียนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ ผู้เป็นแม่ก็บอกกับลูกชายของเธอว่า เธอจะให้เงินค่ากินอยู่ต่อเดือนตามระบบที่เธอคิดขึ้นมาใหม่โดยระบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการให้รางวัล กล่าวคือ ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ลูกชายของเธอจะได้รับเงินจำนวน 900 หยวน (ประมาณ 4,500 บาท) และจะได้รับเงินเพิ่มอีก 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท)ต่อวัน เมื่อเขาไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนในช่วงเช้า กลางวันและเย็น ซึ่งจะต้องอัดคลิปวิดีโอและส่งมาให้เธอดูเพื่อเป็นหลักฐานนอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นให้แก่ลูก ผู้เป็นแม่ก็ได้สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติม ว่าในแต่ละเดือน หากลูกสามารถไปห้องสมุดได้ทุกวัน เธอก็จะมอบเงินโบนัสให้อีก 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท) ยิ่งไปกว่านั้น ถ้ามีแฟนก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท)ข้อความจากแม่ที่ส่งให้ลูกชายอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวก็ดูจะไม่ยากเกินไปนัก แต่การจะได้เงินจากแม่นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะหลังจากที่ลูกชายส่งคลิปวิดีโอเพื่อรายงานว่า เขาได้มาถึงห้องสมุดแล้ว ผู้เป็นแม่กลับตอบว่าแน่นอนว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้น เนื่องจากในวันรุ่งขึ้น ผู้เป็นแม่ยังเรียกร้องให้ลูกชายเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการแชร์ตำแหน่งบนโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลา เรียกว่าถ้าปิดการแชร์ตำแหน่งเมื่อไหร่ เธอก็จะคิดว่าลูกชายกำลังเล่นโทรศัพท์และไม่ยอมตั้งใจเรียน แต่ก็ยังมีการอะลุ้มอล่วยบ้างเล็กน้อยข้อความจากแม่ที่ส่งให้ลูกชายโดยในโต่วอิน หรือ ติ๊กต็อกเวอร์ชั่นจีน มีผู้เข้าชมมากถึง 24 ล้านครั้ง ซึ่งชาวเน็ตส่วนหนึ่งมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องขำขัน พร้อมคอมเมนต์แซวว่า “นี่ไม่ใช่แม่ แต่เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” "แม่ช่างเจ๋งขึ้นเรื่อยๆ"และ"แม่เคยให้เงินฉันเดือนละ 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) แต่หลังจากดูคลิปนี้ เธอก็หักเงินไป 500 หยวน เพราะฉันไม่มีแฟน"ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนกลับมองว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรและคอมเมนต์ต่อว่าผู้เป็นแม่ เช่น "คนบ้าการควบคุมและบงการชีวิตคนอื่น" “ฉันรู้สึกหายใจไม่ออกเลย ลูกของคุณโตแล้ว เขาอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ใช่เด็กที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้” "ต้องไปห้องสมุดทุกวันเพื่อเช็คอิน ไม่ต้องเรียนแล้วใช่ไหม?" "รักลูกจนเป็นพิษ"และ“ฉันกังวลเกี่ยวกับแฟนสาวในอนาคตของเขา เพราะเขาเป็นลูกแหง่”ที่มา: ‘Control freak’: Chinese mother imposes draconian ‘cash-for-study’ regime on son for university allowance, splitting online opinion (SCMP)