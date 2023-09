ยังไงก็ไม่ทิ้ง! หนุ่มไม่ยอมเลิกกับแฟนสาวที่ป่วยเป็นไตวายเฉียบพลัน แม้ฝ่ายหญิงจะขอเลิก เพราะไม่อยากเป็นภาระ (มีคลิป)

“ฉันอยากยุติความสัมพันธ์เพราะคิดว่า ฉันจะกลายเป็นภาระของเขา”





“เขาจะมีความสุขไหมถ้าไม่มีหนู? และหนูจะมีความสุขไหมถ้าเขาทิ้งหนูไป?”

ทั้งนี้ แม้สาวแซ่หลิวจะป่วยหนัก แต่เธอก็ไม่ละทิ้งความฝันที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเธอได้เตรียมตัวสอบอีกครั้งระหว่างที่เข้ารับการรักษา และมีรายงานว่า เธอสอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ขอเลื่อนเวลาออกไป 1 ปี เพื่อรอการปลูกถ่ายไต



โดยในเดือนมี.ค.ของปีนี้ ขณะที่สาวแซ่หลิว วัย 24 ปี จากมณฑลซานตง กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เธอก็ถูกตรวจพบว่า เป็นโรคไตวายเฉียบพลันและมีภาวะยูรีเมีย (uremia) หรือภาวะท้ายๆ ของโรค ที่เกิดจากไตสูญเสียการทำงาน จนทำให้มีของเสียและสารเคมีต่างๆ ที่ควรจะขับถ่ายออกทางปัสสาวะ กลับไปตกค้างอยู่ในเลือด ซึ่งเธอตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไตอย่างไรก็ตาม ระหว่างรอการรับการบริจาคอวัยวะ เธอจะต้องได้รับการฟอกไต 3 ครั้งต่อวัน ความจริงที่ได้รู้ทำให้สาวคนนี้อยากที่จะยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอสาวแซ่หลิวกล่าวทว่าเธอก็ต้องประหลาดใจ เพราะนอกจากแฟนหนุ่มของเธอจะไม่ยอมยุติความสัมพันธ์ด้วยแล้ว เขายังคอยช่วยเหลือและดูแลเธอเป็นอย่างดี เรียกว่า ตลอดเวลาที่เธอเข้ารับการรักษา แฟนหนุ่มของเธอก็มักจะคอยอยู่เคียงข้าง โดยเขาจะนอนอยู่นอกห้อง บริเวณทางเดินของโรงพยาบาลยิ่งไปกว่านั้น ด้านครอบครัวของแฟนหนุ่มก็ดีกับเธอเป็นอย่างมาก พวกเขามาเยี่ยมเธอเป็นประจำ ซึ่งทำให้เธอประทับใจในความรักและความอบอุ่นที่ได้รับจากครอบครัวของเขา โดยเฉพาะกับแม่แฟนแม่แฟนถามเธอ“ว้าว! หายากมากที่ครอบครัวของแฟนจะเต็มไปด้วยความรักและความเมตตา"และ"พระเจ้าจะเตรียมของขวัญให้กับคนที่มีจิตใจดี"ที่มา: Devoted man in China refuses to leave girlfriend with acute kidney disease (SCMP)