ความง่วงเป็นเหตุ! พ่อลูกอ่อนตื่นมาชงนมให้ลูกตอนตี 4 ชงเสร็จเอาไปดื่มเอง ก่อนล้มตัวนอนต่อ (มีคลิป)

โดยนางหวง ผู้เป็นภรรยาเล่าว่า สามีของเธอตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตี 4 เพื่อที่จะตื่นมาชงนม ซึ่งในตอนแรกเธอตั้งใจจะอัดคลิปวิดีโอเก็บไว้ จะได้เห็นว่าสามีของเธอนั้นทำงานหนักมากแค่ไหน ทว่ากลับเกิดเรื่องน่าประหลาดใจขึ้นเพราะแทนที่สามีของเธอจะนำขวดนมไปป้อนให้ลูกสาว เขากลับดื่มนมทั้งขวดนั้นเสียเอง ก่อนที่จะกลับมานอนต่อนางหวงกล่าว ซึ่งท้ายที่สุด เธอก็ต้องเป็นคนชงนมขวดใหม่ให้ลูกสาวแทน“เขาไม่เพียงแค่ชงนมเท่านั้น แต่ยังช่วยลูกดื่มด้วย ช่างเป็นพ่อที่เอาใจใส่มาก ฮ่าๆ” “เขาคงง่วงมากจนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กทารก” และ "ครั้งหนึ่งฉันเคยบอกสามีให้ชงนมให้ลูกตอนเที่ยงคืน แต่หลังจากที่เขาชงนมให้ลูกเสร็จ เขากลับเอาขวดนมไปที่ห้องน้ำและเทนมทิ้ง จากนั้นก็กลับมาที่ห้องครัวเพื่อล้างขวดนม"ที่มา: Sleepy dad in China makes milk for baby, downs the lot and goes back to bed (SCMP)