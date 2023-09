ไวรัล! เด็กจีน 12 ขวบ ใช้เวลา 9 วัน ปั่นจักรยานกว่า 1,000 กม. จากเซี่ยงไฮ้ไปจือปั๋ว เพื่อไปกินปิ้งย่าง

โดย อู๋ อี่ว์หาน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น มีความหลงใหลและชื่นชอบในการปั่นจักรยานเป็นอย่างมาก พออายุครบ 12 ปี เขาก็เริ่มปั่นจักรยานบนถนน และตระเวนออกไปปั่นจักรยานตามที่ต่างๆ มีตั้งแต่ระยะทางแค่ 60 กิโลเมตร ไปจนถึงระยะทางกว่า 200 กิโลเมตรอย่างไรก็ตาม หลังจากอู๋ อี่ว์หาน ได้ยินเกี่ยวกับเมืองจือปั๋ว เมืองเล็กๆ ในมณฑลซานตง ที่มีของอร่อยเลื่องชื่ออย่างหรือปิ้งย่างตำรับจือปั๋ว ซึ่งแตกต่างจากปิ้งย่างที่อื่นตรงที่เป็นการนำเนื้อย่างเสียบไม้ร้อนๆ มากินคู่กับแผ่นแป้ง พร้อมต้นหอม ตบท้ายด้วยการราดซอสสูตรเด็ด ที่กลายเป็นกระแสโด่งดังจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างแห่ตีตั๋วรถไฟมาเมืองนี้ ทำให้อู๋ อี่ว์หานคิดอยากที่จะไปเยือนเมืองนี้เช่นกันอู๋ อี่ว์หานจึงบอกกับพ่อแม่ของเขาว่า ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน เขาอยากที่จะท้าทายตัวเอง ด้วยการปั่นจักรยานไปเมืองจือปั๋ว เพื่อไปชิมปิ้งย่างชื่อดัง ซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ไม่ได้คัดค้าน ทั้งยังสนับสนุนเต็มที่พ่อของอู๋ อี่ว์หาน กล่าวในวันที่ 31 ก.ค.ของปีนี้ สองพ่อลูกก็เริ่มออกเดินทาง โดยผู้เป็นพ่อได้ขับรถซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของมากมาย ทั้งอุปกรณ์ซ่อมจักรยาน ขนม และยาต่างๆ ติดตามลูกชายไปเมืองจือปั๋วแม้ตลอดการเดินทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่สลับซับซ้อน สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ ทั้งฝนตกหนัก ไต้ฝุ่น อากาศร้อนจัดและแผ่นดินไหว แต่อู๋ อี่ว์หานก็ยังคงมุ่งมั่น ซึ่งความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามของเขาสร้างความประหลาดใจให้ผู้เป็นพ่อเป็นอย่างมากพ่อของอู๋ อี่ว์หานกล่าวสองพ่อลูกใช้เวลาเดินทางกว่า 9 วัน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเมืองจือปั๋วในวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยอู๋ อี่ว์หานปั่นจักรยานไปกว่า 1,039 กิโลเมตร เฉลี่ยประมาณวันละ 130 กิโลเมตรทั้งนี้ อู๋ อี่ว์หานยังแบ่งปันประสบการณ์การปั่นจักรยาน และความสุขที่ได้กินปิ้งย่างแสนอร่อยให้เพื่อนๆ ของเขาฟังอู๋ อี่ว์หานกล่าวอย่างภาคภูมิใจ พร้อมเสริมว่า เป้าหมายต่อไปเขาอยากจะปั่นจักรยานจากนครลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ไปกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล“นั่นคือสิ่งที่เด็กผู้ชายควรทำ ขอยกนิ้วให้เขาและพ่อแม่ที่สนับสนุนความฝันของลูก” “ลุยเลยไอ้หนู! โตแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานในฝรั่งเศสด้วยนะ ฉันเชื่อมั่นในตัวเธอ” และ “เก่งทั้งพ่อและลูกเลย!”ที่มา: Boy, 12, cycles 1,000km across China in 9 days to sample food in city famous for BBQ delicacies (SCMP)