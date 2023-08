สะดือปลอม! ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สาวจีน (มีคลิป)

กลายเป็นเทรนด์ล่ามาแรง! สำหรับสติกเกอร์แทททูรูปสะดือ ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สาวๆ ผู้ไม่พอใจในสะดือของตนเอง แถมยังทำให้รูปร่างเพรียว ดูขาสวยเรียวยาวเพิ่มขึ้นอีกด้ วย

“ความนิยมชมชอบเกี่ยวกับความงามเป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้...เมื่ออายุมากขึ้น แม้แต่เทคโนโลยีเครื่องสำอางที่ก้าวหน้าที่สุด ก็ไม่อาจหยุดยั้งกาลเวลาได้ ดังนั้น ผู้หญิงจะหาความสุขจากสิ่งอื่นอย่างแน่นอน”

โดยสติกเกอร์แทททูรูปสะดือนี้มีคุณสมบัติกันน้ำ ทั้งยังกลมกลืน เรียบเนียนติดไปกับผิว ทำให้มองไกลๆ ดูไม่ออกเลยว่าเป็นของปลอม ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยราคาสินค้าที่ส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า 4 หยวน หรือต่ำกว่า 20 บาท จึงเป็นที่ดึงดูดใจของสาวๆ ให้ซื้อมาทดลองใช้ จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พิสูจน์ด้วยคำสั่งซื้อกว่า 4,400 ออเดอร์"ทุกฤดูร้อน ฉันจะรู้สึกกังวลอยู่เสมอ เพราะอยากใส่ชุดสวยๆ เซ็กซี่ๆ แต่ด้วยรูปร่างที่ไม่เหมาะสม ฉันจึงขาดความมั่นใจ...อย่างไรก็ตาม สติกเกอร์เหล่านี้ไม่หลุดง่าย ไม่สะท้อนแสงและกันน้ำได้ ดังนั้น ฉันขอยกย่องให้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี 2023!" และ "นี่ไม่ใช่แค่สติกเกอร์สะดือปลอม แต่เป็น 'อุปกรณ์โกง' สัดส่วนร่างกาย"“ฉันสงสัยจริงๆ ว่าผู้หญิงเหล่านี้จะเผชิญกับรูปร่างที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างไร หลังจากแกะสติกเกอร์สะดือปลอม แผ่นเสริมหน้าอก แผ่นเสริมบั้นท้ายและอุปกรณ์เสริมส่วนอื่นๆ ออก” และ "ทำไมเราถึงไม่ชื่นชมและพอใจในรูปร่างหน้าตา ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พ่อแม่ให้มา" คอมเมนต์จากชาวเน็ตทั้งนี้ อินฟลูเอ็นเซอร์ด้านแฟชั่นที่รู้จักกันในชื่อซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 2 ล้านคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่าง "เวยปั๋ว" ได้แสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจ ยิ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้งานได้ดีเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ความงามมีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ทว่าเมื่อคุณเติบโต มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อายุมากขึ้น ก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกน้อยลงที่มา: Fake belly buttons all the rage in China as women seek ‘freedom to dress’ and boost confidence but some raise body image concerns (The Star)