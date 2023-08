ชื่นชม! สองพี่น้องน้ำใจงามเก็บ iPhone 30 เครื่อง ส่งคืนเจ้าของ

โดยผู้เป็นพี่สาวเล่าว่า ช่วงเช้าของวันที่ 7 ก.ค. น้องชายของเธอได้ลงไปทิ้งขยะและพบโทรศัพท์ดังกล่าวอยู่ในถังขยะทั้ง 2 ถัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของแฟลตน้องชายตกใจเป็นอย่างมาก รีบโทรหาเธอทันที ซึ่งหลังจากช่วยกันคุ้ยขยะ พวกเขาก็พบ iPhone 14 Pro กว่า 30 เครื่อง ก่อนที่จะรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ ซึ่งพบโทรศัพท์อีก 1 เครื่อง ในถังขยะที่อยู่ถัดจากย่านที่พักของพวกเขาเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนและพบว่า ผู้ที่ทำโทรศัพท์หายคือ พนักงานส่งของแซ่หลิว ที่ลืมพัสดุจำนวน 5 กล่อง ไว้บนถังขยะ ขณะจัดของเพื่อเตรียมตัวนำไปส่ง โดยแต่ละกล่องบรรจุ iPhone 14 Pro จำนวน 10 เครื่องภายหลังนายหลิวเปิดเผยว่า กว่าเขาจะรู้ตัวว่าลืมของไว้ก็เป็นวันรุ่งขึ้น (7 ก.ค.)แล้ว ตอนนึกขึ้นได้ก็เกิดอาการช็อกสุดขีด เพราะรู้ดีว่าตนเองไม่มีทางหาเงินมาชดใช้ค่าโทรศัพท์ทั้ง 50 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 350,000 หยวน (ประมาณ 1,750,000 บาท)ได้ จึงรีบแจ้งให้เจ้านายทราบ โดยเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่า หลังจากที่เขาลืมพัสดุทิ้งไว้ 2 ชั่วโมงต่อมา ก็มีป้าพนักงานทำความสะอาดเก็บพัสดุดังกล่าวไปพวกเขาออกตามหาป้าคนนั้นและพบว่า เธอไม่รู้จัก iPhone เลยเลือกเก็บเฉพาะกล่องพัสดุเพื่อที่จะนำไปขายในภายหลังเท่านั้น ส่วนโทรศัพท์ถูกนำไปทิ้งหมดแล้วเจ้านายของนายหลิวกล่าวทั้งนี้ หลังจากที่พวกเขาได้รับโทรศัพท์ 31 เครื่องจากสองพี่น้องแซ่ไช่และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พวกเขายังได้รับโทรศัพท์อีก 7 เครื่องจากพนักงานทำความสะอาด นอกจากนี้ หลังจากติดป้ายประกาศไว้ใกล้กับถังขยะที่สองพี่น้องแซ่ไช่พบโทรศัพท์ พวกเขาก็ได้โทรศัพท์อีก 4 เครื่องคืนมา อย่างไรก็ตาม ยังเหลือโทรศัพท์อีก 8 เครื่องที่ยังหาไม่พบด้านหญิงแซ่ไช่ถูกถามว่า ทำไมถึงเลือกที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจแทนที่จะเก็บโทรศัพท์ไว้? ซึ่งเธอได้ตอบว่า คนที่มีคุณธรรมจะไม่หาประโยชน์ หรือ ฉกฉวยโอกาสจากเรื่องแบบนี้“พวกเขาช่วยชีวิตพนักงานส่งของไว้”และ“จิตใจที่ดีของพวกเขามีค่ายิ่งกว่าiPhone”ที่มา: ‘Saved delivery man’s life’: pair in China find 30 new iPhones worth US$30,000 in bins and return to courier, praised on social media (SCMP)