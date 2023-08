บัณฑิตสาวตามหาผู้ใหญ่ใจบุญที่สนับสนุนมาตลอด 4 ปี ก่อนรู้ความจริงสุดประทับใจ!

เนื่องจากชีวิตที่ยากลำบาก เพราะอายุเพียง 3 เดือน พ่อของอู๋อวี่ฉีก็จากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่วนแม่กลายเป็นคนหูหนวก เธอจึงตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นกุญแจที่จะทำให้เธอมีอนาคตและชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น เธอจึงขยันและตั้งใจเรียนตั้งแต่ยังเด็กด้วยความมุ่งมั่น ในปี 2019 อู๋อวี่ฉีก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลานโจว สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จอย่างไรก็ตาม การไปเรียนมหาวิทยาลัยย่อมมีค่าใช้จ่าย แม้รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าเล่าเรียนของเธอจะไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นเธอไม่จำเป็นต้องกังวล เพราะในแต่ละเดือนเงินจำนวน 1,000 หยวน จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีของเธอ โดยที่เธอทราบเพียงชื่อซึ่งเป็นชื่อของผู้โอนเท่านั้นเมื่ออู๋อวี่ฉีเรียนจบ เธอขอความช่วยเหลือจากสื่อท้องถิ่นจนได้พบกับผู้มีพระคุณ ซึ่งไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นพ่อของเพื่อนสนิทในสมัยมัธยมของเธอเนื่องจากจางฉ่าวหมิน ได้ฟังเรื่องราวชีวิตที่ยากลำบากของอู๋อวี่ฉีจากลูกสาว เขาจึงอยากจะช่วยสนับสนุน ซึ่งภรรยาและลูกสาวของเขาก็เห็นด้วย จางฉ่าวหมินจึงส่งเงินให้อู๋อวี่ฉีทุกเดือน แต่เพราะไม่ต้องการให้อู๋อวี่ฉีรู้สึกเกรงใจและกดดัน จึงตัดสินใจไม่เปิดเผยเรื่องนี้โดยในวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา อู๋อวี่ฉี และแม่ก็ได้ไปหาจางฉ่าวหมิน พร้อมมอบจดหมายแทนคำขอบคุณ เธอยังรายงานผลการเรียนตลอด 4 ปีที่ผ่านมาให้จางฉ่าวหมินทราบ ซึ่งนอกจากเธอจะมีผลการเรียนที่ดีเลิศแล้ว เธอยังได้รับทุนการศึกษาและได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง อย่างมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นอีกด้วยจางฉ่าวหมิน บอกอู๋อวี่ฉี"นี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดระหว่างคนดี" และ "ฉันไม่มีพ่อ แต่สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความรักของผู้เป็นพ่อ"ที่มา: ‘Law of attraction between good people’: penniless graduate finds out secret 4-year university sponsor was best friend’s father (SCMP)