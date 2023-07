เจ้าพ่อแบรนด์หรู! 'เซียวจ้าน' ดาราจีนผู้ทรงอิทธิพล ที่แบรนด์ชั้นนำต่างเลือกร่วมงาน

เซียวจ้านมีผู้ติดตามมากกว่า 31 ล้านคนบน "เวยปั๋ว" ยังไม่นับบรรดา "ปีเตอร์แพน" (ชื่อแฟนคลับเซียวจ้าน) จากทั่วทุกมุมโลก

โดย "Morketing" แพลต์ฟอร์มผู้ให้บริการด้านสื่อของจีน

ไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมบรรดาแบรนด์ชั้นนำต่างรุมจีบพร้อมยื่นข้อเสนอมากมาย เพื่อคว้าตัวร่วมงานกันเป็นแถว จนเซียวจ้านถึงกับได้รับสมญานามว่า เจ้าพ่อแบรนด์หรู

เพราะในวัยเพียง 31 ปี หนุ่มคนนี้กลับได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำไปแล้วกว่า 31 แบรนด์ ซึ่งจะมีแบรนด์อะไรบ้างนั้น ขอหยิบยกมาให้ดูกันสักหน่อย...

เริ่มกันที่ยักษ์ใหญ่ด้านความงามจากฝรั่งเศสอย่าง L'Oréal

YSL Beauty แบรนด์ชั้นนำด้านความงามสัญชาติฝรั่งเศส

มากันที่แบรนด์แฟชั่นกันบ้าง ในปี 2021 เซียวจ้านได้รับเลือกให้เป็น Global Brand Ambassador ของ Gucci

ในปี 2021 น้ำหอม Ralph Lauren ก็ได้ต้อนรับเซียวจ้านในฐานะ Brand Spokenperson คนใหม่

แม้แต่แบรนด์นาฬิกาหรู คุณภาพสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่าง Zenith ก็ยังเลือกเซียวจ้านเป็น Brand Ambassador

“Tod’s for XZ”

ดังนั้น ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงเป็นที่ต้องการตัวของบรรดาแบรนด์ทั้งหลาย และไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ต้องเห็นโฆษณาของเซียวจ้านผ่านตาอย่างแน่นอน เพราะนอกจากความหล่อและความสามารถแล้ว ชื่อของเซียวจ้านก็การันตีความปังสุดๆ



ด้วยฐานแฟนคลับที่หนาแน่น ทำให้ไม่ว่าหนุ่มคนนี้จะหยิบจับ หรือเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวไหนก็กลายเป็นกระแส ขายดิบขายดี ดันยอดขายพุ่งทะลุเป้า โซลเอาต์ สร้างปราฏการณ์อยู่เสมอได้ทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสัมภาษณ์แบรนด์ต่างๆ จนได้ข้อสรุปมาว่า กำลังซื้อของแฟนคลับเซียวจ้านนั้นแข็งแกร่งสุดๆ ชนิดที่ทำให้แบรนด์คืนทุนภายใน 5 ชั่วโมง และมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในหนึ่งวัน!ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงอันหอมหวานที่เซียวจ้านได้รับในปีนี้ก็ว่าได้ โดยทาง L'Oréal ประกาศแต่งตั้งเซียวจ้านเป็น Global Brand Ambassador ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาที่เซียวจ้านมีฐานะเป็นถึง Skincare ambassador for Asia และได้ถ่ายโฆษณาโปรโมตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แบรนด์อยู่หลายชิ้นซึ่งทันทีที่ประกาศออกไป แฟนๆ ต่างแห่กันไปซื้อสินค้า ทำเอายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 207 เท่า สร้างรายได้กว่า 80 ล้านหยวน (ประมาณ 400 ล้านบาท) ไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมหนึ่งปีต่อมา Nars ถึงประกาศให้เซียวจ้านเป็น Global Brand Spokesperson คนแรกและคนเดียวของทางแบรนด์อย่างเป็นทางการร่วมกับ คริส ลี, หนีหนี่ และลู่หาน ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เซียวจ้านยังบินลัดฟ้าบุกงานมิลานแฟชั่นวีก (Milan Fashion Week) ที่ประเทศอิตาลี ทำเอาแฟชั่นวีกลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียว!โดยหลังจากเปิดตัวเซียวจ้านไป น้ำหอม Ralph’s Club กว่า 40,000 ขวด ก็ถูกขายภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ แฟนๆ ของเซียวจ้านในหลายประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียยังพากันไปเหมาน้ำหอมจนหมดเกลี้ยงอีกด้วยโดย Julien Tornare ซีอีโอของแบรนด์บอกกับ The New York Times สื่อของสหรัฐฯ ว่าแน่นอนว่าแค่มีชื่อของเซียวจ้าน ผลตอบรับต่อแบรนด์และยอดขายสินค้าของ Tod’s นั้นก็ดีเกินคาด แถมปีที่แล้วทางแบรนด์ยังออกแคปซูลคอลเลกชันซึ่งแม้สินค้าแต่ละตัวของ Tod's ราคาจะไม่ใช่เล่นๆ แต่พลังแห่งความรักของเหล่าแฟนคลับก็ทำให้สินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งทางแบรนด์ก็ไม่พลาด ดึงตัวเซียวจ้านให้มาเป็น Brand Spokesperson ซึ่งการประกาศของแบรนด์ พร้อมคลิปวิดีโอโปรโมตและภาพถ่ายของเซียวจ้านขณะขับรถยนต์ Audi A7L หรือรถรุ่นแรกจาก SAIC Audi ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับกระเป๋าหนักต่างแห่ไปจองรถกันตรึมที่มา: How Xiao Zhan became China’s ‘King of Luxury’: The Untamed actor and Mandopop star now counts 31 epic endorsements – from Gucci and Nars Cosmetics to Tod’s and Zenith (SCMP)