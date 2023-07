ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี! หญิงสาวถูกทิ้งตั้งแต่เกิดได้ 4 วัน ถูกกรรมกรใจบุญเก็บมาเลี้ยง ผ่านไป 27 ปี กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์

โดยเสี่ยวเฟย มีอายุเพียง 4 วันเท่านั้น ก็ถูกพ่อแม่แท้ๆ นำมาทิ้งไว้ข้างถนนในเมืองหวงกัง มณฑลหูเป่ย ก่อนที่พ่อใจบุญของเธอจะมาพบเพราะไม่ได้ร่ำรวย พ่อของเสี่ยวเฟยซึ่งเป็นกรรมกรจึงทำงานอย่างหนัก รับจ้างทำงานสารพัด ตั้งแต่เป็นพนักงานทำความสะอาดถนน คนเก็บขยะ คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อหาเงินเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมของเขาแม้ชีวิตจะไม่ได้สุขสบาย แต่พ่อของเธอก็ไม่เคยสั่งให้เธอทำงานบ้านแต่อย่างใด ทั้งยังดูแลเธออย่างสุดความสามารถ โดยเสี่ยวเฟยเล่าว่า ตอนเธออายุประมาณ 7-8 ขวบ เธอได้กินแต่ข้าวคลุกซอสพริกทุกวัน แต่พ่อจะหาของว่าง หรือขนมเล็กๆ น้อยๆ มาให้ ซึ่งล้วนเก็บได้จากกองขยะทั้งสิ้น แม้พวกเขาจะไม่ค่อยได้กินเนื้อ แต่ถ้ามีเนื้อเมื่อไหร่ พ่อจะให้เธอกินก่อนเสมออย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ยังเด็ก เสี่ยวเฟยก็สงสัยว่าเธออาจไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของพ่อ เนื่องจากคำบอกใบ้ของคนอื่นๆ รวมทั้งความจริงที่ว่าเธอไม่มีแม่ พอโตขึ้นเธอจึงรวบรวมความกล้า ถามพ่อเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเธอเสี่ยวเฟย กล่าว ซึ่งความจริงที่ได้รู้ทำให้เธอเสียใจและรู้สึกไร้ค่า เมื่อคิดว่าตัวเองเป็นเด็กที่ไม่มีใครต้องการ ทว่าความรู้สึกเหล่านั้นก็หายไปเพราะความรักจากพ่อของเธอเสี่ยวเฟย กล่าวทั้งนี้ ปัจจุบันพ่อของเสี่ยวเฟยอายุใกล้จะ 67 ปีแล้ว และเพราะรับเลี้ยงเสี่ยวเฟย ทำให้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานด้วย เลยอยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ เพราะทำงานหนักมานาน ทำให้สุขภาพไม่ค่อยดี โดยรายงานระบุว่า พ่อของเสี่ยวเฟยได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนเมื่อปีที่แล้วเสี่ยวเฟย กล่าวเสี่ยวเฟยรู้สึกขอบคุณพ่อเป็นอย่างมากที่เลี้ยงดูเธอมา เธอทำงานเก็บเงินจนซื้อบ้านได้สำเร็จและพาพ่อไปเที่ยวทุกปี“โชคชะตาไม่ได้ทอดทิ้งคุณ แต่มันส่งคุณไปหาครอบครัวที่รักคุณมากที่สุด” และ "ช่างเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยม! ช่างเป็นลูกสาวที่กตัญญู! ฉันหวังว่าเทพเจ้าจะคุ้มครองพวกเขา"ที่มา: ‘Fate sent you to a loving family’: 84 million view story of Chinese woman left for dead 4 days after birth and man who saved her and became father (SCMP)