ส่องชีวิต “จีจี้” ฉายา “กูรูสานสัมพันธ์ไทย-จีน” ผู้ตกเป็นจำเลยในคดีอ้างชื่อ “บิ๊กโจ๊ก” เรียกรับเงินจาก “แก๊งอุ้มบุญจีนเทา”

ส่องภูมิหลังของจีจี้

จีจี้ มีสถานภาพชั้นนำในไทยโดยเป็นทั้งนักข่าว เจ้าของสื่อ เจ้าของธุรกิจชื่อดัง ธุรกิจและบทบาทในองค์กรหลักๆของเธอ มีดังต่อไปนี้

ในเดือนส.ค.ปี 2013 จีจี้เปิดนิตยสารจีนออนไลน์รายแรกของประเทศไทย คือ Thailand Headline News ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายสื่อจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเป็นสำนักงานตัวแทนในไทยของ ซีน่า ดอท คอม (Sina.com) ซึ่งเป็นเว็บท่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

สำหรับบทความนี้ขออ้างถึง กัว หรุ่ย หรือ หลุ่ย แซ่กั๊ว ตามชื่อสากลของเธอ ว่า “จีจี้”จีจี้ วัย 44 ปี กลับมาดังเป็นข่าวพาดหัวใหญ่บนหน้าสื่อและโซเชียลเมืองไทยอยู่ในขณะนี้แต่กลับเป็นเรื่องอื้อฉาวช็อกสังคมจากเหตุการณ์ตำรวจบุกรวบตัวนักข่าวจีน “จีจี้” ที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพฯเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมาจากเหตุที่ จีจี้ อ้างชื่อนายตำรวจใหญ่ที่ตนทำงานใกล้ชิดและสนิมสนม คือ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) หรือ ”บิ๊กโจ๊ก” เรียกรับเงิน 33 ล้านบาท เป็น “ค่าล้มคดี”ให้กับ “แก๊งอาชญากรรมจีนเทา”โดยในข้อกล่าวหาการจับกุมฯระบุว่า จีจี้ได้บอกกับหญิงเชื้อสายจีนสัญชาติไทยคือ น.ส. นวพร ภาเกียรติสกุล ซึ่งถูกตำรวจจับเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนำตัวมาไต่สวนดำเนินคดีการค้ามนุษย์ ว่า เธอ(จีจี้) สามารถคุยกับตำรวจให้ยุติการดำเนินคดีและปล่อยตัวผู้ต้องหาคือน.ส.นวพรได้ถ้าให้เงินค่าล้มคดี 33 ล้านบาท น.ส.นวพร จ่ายเงินให้จีจี้ไป 14 ล้านบาท และต่อมาได้เปิดโปงเรื่องเรียกรับเงินฯนี้กับตำรวจฝ่ายตำรวจระบุว่า น.ส. นวพร เป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอุ้มบุญแบบผิดกฎหมายในไทย โดยเป็นนายหน้าจัดหาผู้หญิงไทยที่จะมาเป็นแม่อุ้มบุญให้กับคู่สมรสชาวจีน นอกจากนี้ยังมีเอี่ยวในการช่วยกลุ่มชาวจีนให้ได้รับอนุมัติบัตรพำนักในประเทศ (non-citizen Ids) ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาอยู่ในประเทศได้นานกว่าวีซ่านักท่องเที่ยวตำรวจได้คุมตัวจีจี้มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอ้างชื่อตำรวจเรียกรับเงินแก๊งจีนเทาในวันจันทร์ (28 พ.ค.) พร้อมกับได้ยึดพาสปอร์ตของจีจี้ หลังจากนั้นตำรวจได้อนุมัติการยื่นขอประกันตัวเองของจีจี้ด้วยเงิน 3.5 ล้านบาทจีจี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และได้เขียนบทความในสื่อของตัวเอง Thailand Headline News ว่า “จีจี้ถูกแก๊งอาชญากรรมกลุ่มทุนจีนสีเทาของนวพรล้างแค้นใส่ร้ายป้ายสีอย่างเลวร้ายมาก จีจี้สร้างคุณูปการประสานความเข้าใจระหว่างไทยจีนมาตลอด เมื่อมีเหตุขัดแย้งระหว่างสองประเทศจีจี้ก็ออกหน้าเป็นคนแรกไปช่วยแก้ข่าวด้านลบให้กับประเทศไทย โปรโมตประเทศไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย....ฯลฯ”แหล่งข่าวทั่วไประบุว่า จีจี้ มีบทบาทช่วยงานตำรวจ อาทิ อุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี 2018 และยังเคยทำงานกับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล สมัยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจการท่องเที่ยว ช่วยประสานงานสื่อสารกับค่ายสื่อจีนในหลายคดีด้าน พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล หลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเรียกรับเงินดังกล่าว ก็แถลงยอมรับว่ารู้จักและทำงานกับจีจี้ โดยหน่วยงานตำรวจเคยว่าจ้างจีจี้เป็นผู้ประสานงานเนื่องจากทักษะภาษาจีนและคอนเนคชั่นในต่างประเทศที่ดีของเธอ แต่ทางตำรวจจะดำเนินคดีลงโทษเธอตามกฎหมายอย่างแน่นอน โทษฐานอ้างชื่อตำรวจเพื่อรีดไถสินบนแก๊งอาชญากรรม โดยขณะนี้ทางตำรวจมีหลักฐานหนาแน่นพอที่จะพิสูจน์ความผิดของจีจี้จากข้อมูลในเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน ‘ไป่ตู้’ (Baidu) ระบุว่า กัว หรุ่ย (郭蕊/ GuoRui)มีชื่อสากลว่า จีจี้ (Gegee) เกิดที่ปักกิ่งเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ปี 1979 ครอบครัวทำธุรกิจขายเครื่องดนตรีไวโอลิน ในปี 1983 ครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ไทย จีจี้ได้กลับไปเรียนที่ปักกิ่งในปี 1988 หกปีต่อมาคือปี 1993 กลับมาทำงานและอาศัยอยู่ในไทยจวบจนปัจจุบัน โดยในปี 1997 จีจี้ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเธอถือวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุนชาวต่างชาติ (Thailand Privilege Card)ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THAI JIARANAI Group Public Company Limited) ชื่อจีนคือ 泰国亚洲大众集团 (大众)有限公司ประธานและเลขาฯสมาคมสื่อใหม่ไทย-จีน,ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่สำนักข่าว Thailand Headlines (Toutiao News Agency in Thailand),บรรณาธิการใหญ่ mangu@magazine (@Bangkok),อดีตประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Thailand International Chinese Channel (TCITV)นอกจากนี้จีจี้ยังมีบทบาทในหน่วยงานที่มีบทบาทสูงในบริษัทชั้นนำต่างๆทั้งในประเทศจีนและประเทศไทยจีจี้ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีของไทยติดต่อกันสี่ปี (2017-2020)จีจี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเดือนพ.ย. 2022ในมุมชีวิตส่วนตัวคู่สมรสที่ถูกเผยล่าสุดโดยสื่อจีน ไชน่า เดลี่ ซึ่งอ้างรายงานข่าวของสื่อโทรทัศน์มณฑลเจียงซี นำเสนอรายงานข่าวและภาพโรแมนติกดั่งละครของจีจี้ กับ(ชื่อไทย ยุทธนา ชาญทองมั่น?) โดยนาย จาง เฉิ่ง จัดงานเลี้ยงหรูบรรยากาศสุดหวานชื่นที่โรงแรม Capella Bangkok ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเดือนม.ค. ปี 2021 เพื่อคุกเข่าขอจีจี้แต่งงาน และจีจี้ก็ตอบตกลงทั้งนี้ จาง เฉิ่ง เป็นนักธุรกิจชาวจีน เกิดที่เมืองซั่นโถว หรือซัวเถา ประเทศจีน ปี 1971 เป็นนักธุรกิจใหญ่ เขาเป็นประธานและซีอีโอ Thailand CITIC Asia Investment International Co.,Ltd., เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเจียระไนน กรุ๊ป, และประธานกรรมการบริหารของ Headline News Person of the Year in Thailand นอกจากนี้ยังมีบทบาทในธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย