ค่ายผลิตรถยนต์ยุโรปแย่แน่ เจอรถยนต์ไฟฟ้าจีนบุกตลาด

“อลิอันซ์เทรด” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ “อลิอันซ์” บริษัทประกันภัยสัญชาติเยอรมัน เผยแพร่รายงานผลการศึกษาชื่อว่า “ ความท้าทายของจีนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป” (The Chinese challenge to the European automotive industry) เมื่อวันอังคาร ( 9 พ.ค.)