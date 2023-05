พีกไม่ไหว! ครูอนุบาลสาวไลฟ์ครั้งเดียวไปลาออกทันที ทำงาน 10 ปียังไม่ได้เงินเยอะเท่านี้ (มีคลิป)

"Little Garden"

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดว่าไลฟ์สดครั้งแรกของเธอนั้นจะมีผู้เข้าชมมากกว่า 100,000 คน แถมผู้เข้าชมยังกดส่งของขวัญมอบให้เธอแทบทุกวินาที โดยการไลฟ์สดครั้งนี้ คาดว่าเธอจะได้รับรายได้ประมาณ 400,000-500,000 หยวน (ประมาณ 2,000,000-2,500,000 บาท) ซึ่งทำให้เธอตื่นเต้นและดีใจจนหลั่งน้ำตาออกมา

โดยก่อนหน้านี้ ครูสาวซึ่งสอนวิชาดนตรีให้เด็กๆ ในโรงเรียนอนุบาลได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เธอกำลังสอนร้องเพลงซึ่งมีเนื้อเพลงเกี่ยวกับการทำสวนให้เด็กๆ ลงบน "โต่วอิน" (ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน)ด้วยใบหน้าและท่าทางที่น่ารักของครู ประกอบกับเนื้อเพลงที่เข้าถึงง่าย ทำให้คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ มีผู้คนเข้าชมสูงถึง 100 ล้านวิว พร้อมคอมเมนต์และยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ล้านคน เรียกว่าครูสาวโด่งดังเป็นพลุแตกเพียงชั่วข้ามคืน ส่งผลให้แฟนๆ ส่วนหนึ่งของเธอเรียกร้องให้เธอออกมาไลฟ์สด จนไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอได้ทำตามคำเรียกร้องครูสาวกล่าว พร้อมขอบคุณแฟนๆ สำหรับการสนับสนุนทั้งนี้ ภายหลังมีรายงานว่า ครูสาวคนนี้ได้ลาออกจากการเป็นครูโรงเรียนอนุบาลและหันมาไลฟ์สดแทนอนึ่ง เงินเดือนรายเดือนของครูโรงเรียนอนุบาลในนครอู่ฮั่น อยู่ที่ประมาณ 3,000 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท)ที่มา: Kindergarten Teacher In China Resigns After Her First Livestream Where She Earned "10 Years of Salary"(WORLD OF BUZZ)