กลัวไม่ได้ยิน! หนุ่มพกลำโพงเดินทางไปขอพรไหว้พระ หวังคำอธิษฐานจะส่งไปถึงแบบชัดๆ

โดย นายจางได้เดินทางไกลกว่า 2,000 กิโลเมตร เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เพื่อไปไหว้พระใหญ่เล่อซาน (Leshan Giant Buddha) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักริมผาที่มีความสูงถึง 71 เมตร ตั้งอยู่ ณ จุดที่แม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกันบริเวณนอกตัวเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ด้วยความกลัวว่า หากอธิษฐานขอพรแบบธรรมดา ความปรารถนาของเขาอาจจะส่งไปไม่ถึง นายจางจึงใช้ลำโพงรูปแอร์พอดเป็นตัวช่วย โดยในคลิปวิดีโอที่นายจางอัพโหลดลงบน"โต่วอิน"(ติ๊กต็อกเวอร์ชั่นจีน) เผยให้เห็นภาพนายจาง ถือลำโพงดังกล่าวข้างหูของพระพุทธรูปนายจางเปิดเผยว่า เขาเชื่อว่าโชคร้ายทั้งหลายเป็นผลมาจาก"ดาวพุธเดินถอยหลัง"(ปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่เกิดขึ้นปีละ 3-4 ครั้ง เกี่ยวข้องกับการปรับตำแหน่งของดาวพุธ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดี) จึงตัดสินใจเดินทางมาขอพรกับพระใหญ่เล่อซานนอกจากนี้ เขายังตั้งใจซื้อลำโพงดังกล่าว มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ“ระหว่างพึ่งคนอื่นกับพึ่งตัวเอง เขาเลือกที่จะพึ่งพระพุทธเจ้า” “จะเป็นไปได้ไหม? ถ้าคุณใส่หูฟังให้ท่านผิดด้าน บางทีท่านอาจจะไม่ได้ยินคำอธิษฐานของคุณ”และ"ต้องมาแข่งกันบูชาเทพเจ้าแล้วหรือนี่?"ที่มา: ‘I want US$1.5 million and a girlfriend’: Chinese man travels 2,000km to Big Buddha then uses giant speaker to blast out wishes so deity can hear (SCMP)