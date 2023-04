ผลาญน้ำ 120 ตัน ใน 5 วัน! คู่รักชาวจีนสุดแสบ แก้แค้นเจ้าของบ้านพัก Airbnb ในเกาหลีใต้

ทำเจ้าของบ้านพักน้ำตานองกันเลยทีเดียว! เมื่อคู่รักชาวจีนได้จองบ้านพักในเกาหลีใต้ เป็นเวลา 25 วัน นับจากวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ผ่าน Airbnb ซึ่งพวกเขาจงใจเปิดก๊อกน้ำ ไฟ และแก๊สทิ้งไว้ เพื่อเป็นการแก้แค้น หลังจากที่เจ้าของบ้านพักปฏิเสธคำขอยกเลิกการจอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าของบ้านพักต้องจ่ายเงินค่าน้ำและค่าไฟ ประมาณ 116 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,944 บาท) และจ่ายค่าน้ำมันอีกประมาณ 730 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 24,820 บาท)





นอกจากนี้ยังมีค่าอื่นๆ อีกประมาณ 728 ดอลลาร์สหรัฐ (24,752) รวมแล้วเจ้าของบ้านพักต้องจ่ายเงินไปมากกว่า 1,570 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 53,380 บาท)

โดย คู่รักได้ทำการจองบ้านพักในกรุงโซลและชำระเงินเต็มจำนวน โดยไม่ได้ดูราคา หรือ ตรวจสอบว่าที่พักตั้งอยู่ส่วนใดของเมือง พอพวกเขารู้ว่าบ้านพักที่จองไว้อยู่แถบชานเมือง จึงขอยกเลิก ทว่าเจ้าของบ้านพักปฏิเสธที่จะยกเลิก เนื่องจากการจองได้รับการยืนยันและชำระเงินเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าพักพวกเขาได้ถามเจ้าของบ้านพักว่ามีกล้องวงจรปิดในบ้านหรือไม่? ซึ่งเจ้าของตอบกลับไปว่าไม่มีหลังจากเช็คอิน คู่รักที่โกรธแค้นเจ้าของบ้านพักก็ได้เริ่มปฏิบัติการแก้แค้น ด้วยการเปิดก๊อกน้ำ ไฟ แก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหมดในบ้านทิ้งไว้จากนั้น พวกเขาก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวยังภูมิภาคต่างๆในเกาหลีใต้ โดยจะกลับมาที่บ้านพักทุกๆ 3-4 วัน และใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 5 นาที ซึ่งในระหว่างการจองทั้ง 25 วัน พวกเขามาที่บ้านพักเพียง 5 วันเท่านั้นหลังจากเช็คเอาท์ เจ้าของบ้านพักก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติ กระทั่งบริษัทแก๊สโทรมาถามว่า ที่บ้านมีแก๊สรั่วหรือไม่? เพราะปริมาณการใช้แก๊สเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ประมาณ 5 เท่า จากการใช้งานปกติเจ้าของบ้านพักจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ และพบว่ามันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่อย่างใด หากแต่เตาแก๊ส ไฟในห้องและหน้าต่างล้วนถูกเปิดอยู่ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของบ้านพักยังบอกว่าซึ่งอ้างจากการที่คู่รักได้เข้ามาที่บ้านพักเพียง 5 วันจากการจองทั้งหมด 25 วันทั้งนี้ แม้เจ้าของบ้านพักจะขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Airbnb แต่ทางบริษัทก็ไม่รับผิดชอบ โดยบอกว่านี่เป็นเรื่องระหว่างเจ้าของบ้านกับคู่รัก สุดท้าย เจ้าของบ้านพักก็ไม่สามารถติดต่อคู่รักชาวจีนได้ เนื่องจากทั้งสองเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว"น้ำ 120 ตันเลยเหรอ? ว้าว! นี่มันสิ้นเปลืองอย่างมหาศาลเลย" "แย่มากๆ" "อับอายสุดๆ"และ"สามีภรรยาคู่นี้ช่างเลวร้ายเสียจริง! ยังไงก็ตาม พวกเขาควรจะรับผิดชอบ"ที่มา: ‘Used 120 tonnes of water in 5 days’: Chinese couple take revenge on Airbnb host in South Korea who refused to cancel booking by leaving taps running, lights and gas on (msn)