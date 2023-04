ความสุขและสุขภาพต้องมาก่อน! สาวป.โททิ้งงานเงินเดือนสูง หันมาปลูกแตงโม (มีคลิป)

โดย โต้วโต้ว ซึ่งขณะนี้กลายเป็นเกษตรกรปลูกแตงโมในมณฑลซานตง เผยว่า เธอแค่อยากทำตามหัวใจตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองเลือก และได้สัมผัสประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตก่อนหน้านี้ โต้วโต้วเคยทำงานอยู่ฝ่ายการตลาด และตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทผู้พัฒนาเกม ออนไลน์ชื่อดัง แม้การทำงานในอุตสาหกรรมเกมจะมีรายได้สูง แต่เธอก็ต้องทำงานอย่างหนักและมักมีงานล้นมืออยู่เสมอ ทั้งยังต้องทำแต่งานซ้ำซาก ทำให้ภายในระยะเวลา 5 ปี เธอเปลี่ยนงานไปแล้วถึง 3 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งที่ลาออกก็ไม่ได้มีงานใหม่มารองรับล่วงหน้าโต้วโต้วกล่าวหลังจากการตัดสินใจอย่างแนวแน่ เธอก็ลาออกจากงานในเดือนต.ค. 2022 และผันตัวไปทำงานอยู่ในฟาร์ม ซึ่งการเป็นเกษตรกรก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เธออยากทำอยู่แล้ว ประจวบเหมาะกับการที่เพื่อนสนิทของเธอ ซึ่งไม่รู้ว่าใจตรงกันหรืออะไร ถึงได้เบื่องานที่ทำในสถาบันกวดวิชา เลยลาออกมาทำธุรกิจด้านการเกษตรที่บ้านเกิดในมณฑลซานตงพอดีทั้งสองจึงร่วมด้วยช่วยกัน ก่อตั้งธุรกิจของพวกเขาขึ้น เริ่มจากการเช่าโรงเรือนปลูกผักเก่าๆแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านที่ซานซานเกิด รวมค่าเช่า ค่าซ่อมแซมและค่าเมล็ด คิดเป็นเงินประมาณ 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท)ด้านพ่อแม่ของซานซานที่ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกสาวเลือกทิ้งงานดีๆ เงินเดือนสูงๆที่เคยทำอยู่ในเมือง กลับบ้านมาปลูกแตงโม ทว่าพ่อแม่ของเธอและญาติๆก็ต่างพากันมาช่วยซานซานและโต้วโต้วทำฟาร์ม จนกลายมาเป็นลูกจ้างในฟาร์มขณะที่พ่อแม่ของโต้วโต้วนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวของตัวเองกลายมาเป็นเกษตรกรปลูกแตงโม แต่โต้วโต้วก็วางแผนที่จะบอกพวกท่านเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะส่งแตงโมไปให้ชิมนอกจากนี้ จากการประเมินโต้วโต้วคาดว่า รายได้จากการปลูกแตงโมคิดเป็นเพียง 1 ใน 10 ของรายได้ที่เธอเคยได้รับเท่านั้น แต่เธอก็พอใจมากแล้วโต้วโต้วกล่าว พร้อมเสริมว่า พอได้มาลองทำงานในสิ่งที่เธอเลือกเอง ก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นและเธออาจจะลองทำอะไรใหม่ๆอีกในอนาคตอย่างไรก็ตาม โต้วโต้วไม่ได้แนะนำให้ทุกคนเอาเธอเป็นแบบอย่าง เนื่องจากคนเรามีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันโต้วโต้วกล่าว"ฉันบอกได้เลยว่า เธอมีความคิดที่ชัดเจนมากๆ"และ "ฉันก็อยากใช้ชีวิตตามที่ใจฉันปรารถนาเช่นกัน"ทั้งนี้ ปัจจุบันคนหนุ่มสาวจำนวนมากในจีน หันมาให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่มักเลือกความสุขและคุณภาพชีวิตมาก่อนเงินที่มา: ‘I please myself’: from top university graduate to farmer, woman in China earns one-tenth old salary growing watermelons and finds happiness (msn)