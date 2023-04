พาพี่หมีไปด้วย! ลูกสุนัขจรจัดอ้อนวอนเจ้าของคนใหม่ ขอพาตุ๊กตาหมีไปด้วย (มีคลิป)

โดย คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพลูกสุนัขเนื้อตัวมอมแมม นั่งเลียตุ๊กตาหมีของมัน และด้วยประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขมาถึง 3 ตัว จางก็รู้ทันทีว่าลูกสุนัขตัวนี้ต้องการคนดูแล จึงตัดสินใจพามันกลับบ้านจางเอ่ยปากชวนลูกสุนัขให้ไปอยู่ด้วยกัน ซึ่งดูเหมือนมันจะเคยมีเจ้าของมาก่อน เลยเข้าใจสิ่งที่เธอพูดเป็นอย่างดี มันเดินตามเธอไป แต่ก็ไม่วายหันกลับไปมองตุ๊กตาหมีของมันพอถึงจุดหนึ่ง ลูกสุนัขก็ยืน 2 ขา ยืดตัวเอาอุ้งเท้ามาแตะที่หน้าแข้งของเธอ พร้อมส่งเสียงครวญครางและมองหน้าเธอ ราวกับพยายามจะบอกอะไรบางอย่างจางกล่าวจากนั้นลูกสุนัขก็วิ่งออกไป จางได้วิ่งตามมันและพบว่าลูกสุนัขวิ่งไปหยุดอยู่ข้างตุ๊กตาหมี มันเลียตุ๊กตาหมีหลายครั้ง ทำให้จางเข้าใจว่า ลูกสุนัขตัวนี้พยายามบอกเธอให้ช่วยพาตุ๊กตาหมีไปด้วย สุดท้ายจางก็พาลูกสุนัขจรจัดกับตุ๊กตาของมันกลับไปด้วยกัน"อบอุ่นหัวใจมาก สุนัขตัวนี้ไม่ยอมแพ้เพื่อเพื่อน(ตุ๊กตาหมี)ของมัน" "ดูละสงสารจัง" "ถ้าคุณตัดสินใจจะเลี้ยงพวกมันแล้ว ก็ควรดูแลมันให้ดี"และ"พวกมันไม่ใช่ของเล่น ที่ชอบแล้วก็ซื้อ พอไม่ชอบแล้วก็ทิ้ง!"ทั้งนี้ ภายหลังจางพบว่าลูกสุนัขกำลังป่วยอยู่ เธอดูแลมันอย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงสุนัขทั้ง 4 ตัวไหวหรือไม่ ซึ่งถ้าดูแลไม่ไหว จางก็สัญญาว่าจะหาบ้านที่จะเป็นบ้านแสนสุขให้กับลูกสุนัขและตุ๊กตาหมีของมันที่มา: ‘Please take teddy too’: stray puppy dog begging woman to adopt it and its stuffed toy delights Chinese social media (msn)Stray puppy in China won't leave stuffed toy friend behind (yahoo)