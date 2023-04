ชอปเลย! ‘คอมม์แซต’ วางจำหน่ายดาวเทียมผลิตในจีน บน ‘เถาเป่า’ ไลฟ์สดขายดาวเทียมลด 50% ส่งฟรีทั่วจักรวาล

China Academy of Information and Communications Technology ได้ระบุใน ‘6G Overall Vision and Potential Key Technology White Paper‘ ในเดือน มิ.ย.2021 ว่า ในวงจรใกล้โลกจุดาวเทียมได้ประมาณ 100,000 ดวง เฉพาะแค่โครงการ Starlink ของ SpaceX ซึ่งจะขอยิงดาวเทียม 42,000 ดวง ก็คิดเป็นสัดส่วน 42 เปอร์เซ็นต์