นอนข้างชักโครก! ห้องพักแคบๆ ขนาด 8 ตร.ม. ที่เหมือนยกเตียงมานอนในห้องน้ำ (มีคลิป)

อย่างไรก็ตาม เฮยเมาจางบอกว่า ถึงห้องพักจะมีราคาถูกสักแค่ไหน แต่ก็เล็กมาก รวมทั้งในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมนั้น มันก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายสักเท่าไหร่

โดยห้องพักดังกล่าวเป็นห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ซึ่งแต่ละห้องจะมีพื้นที่เพียง 8 ตารางเมตรเท่านั้น และมีราคาอยู่ที่ 60 หยวน (ประมาณ 300 บาท) ต่อคืนด้วยความสงสัยใคร่รู้ เขาจึงจองห้องพัก ก่อนที่จะมาโรงแรมและอัดคลิปรีวิวเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเขาใช้เวลาอยู่ภายในห้องเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น โดยไม่ได้พักค้างคืนแม้ห้องดังกล่าวจะแคบ แต่ก็ค่อนข้างสะอาดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน โดยนอกจากเตียงกับชักโครกที่ตั้งอยู่ข้างเตียงแล้ว ภายในห้องยังมีเครื่องปรับอากาศ อ่างล้างหน้า กระจก เครื่องระบายอากาศและอื่นๆ ทว่าการมีชักโครกอยู่ภายในห้อง ก็ทำให้ห้องมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แถมมาด้วยด้านเจ้าของโรงแรม เผยว่า ห้องพักขนาดเล็กแบบนี้เป็นที่ต้องการสูงมาก โดยแขกที่เข้าพักส่วนใหญ่มักเป็นผู้ป่วย หรือ ญาติที่มาใช้บริการศูนย์สุขภาพละแวกนั้น นอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนที่มาพักหลายวัน เพื่ออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอีกด้วย“ขนาดห้องขังยังใหญ่กว่านี้เลย” “บางทีถ้าเขาเปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง กลิ่นเหม็นน่าจะลดลง” "แบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเอาเตียงมาตั้งในห้องน้ำหรือ?" "ต้องนั่งปัสสาวะนะ เดี๋ยวจะกระเด็นเลอะเตียง"และ“60 หยวนต่อคืน ซึ่งก็คือ 1,800 หยวนต่อเดือน ด้วยเงินจำนวนนี้ คุณสามารถเช่าอพาร์ทเมนต์ที่มีสภาพค่อนข้างดีได้เลยนะ ไม่รู้ทำไมบางคนถึงเลือกอยู่ในห้องเล็กๆที่มีห้องน้ำใกล้เตียงแบบนี้? น่าหดหู่ใจจัง”ที่มา: Sleep next to toilet: cheap micro hotel rooms popular with short-stay students go viral in China, causing debate over basic set-up with ‘subtle’ smell (SCMP)