นั่งชักโครกทำกับข้าว! ห้องสุดแคบที่รวมทุกอย่างทั้งห้องนอน ห้องครัวและห้องน้ำ ในพื้นที่ 6 ตร.ม. (มีคลิป)

โดยเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องซึ่งมีขนาดเพียง 6 ตร.ม. จะพบกับเตียงเดี่ยวขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับหน้าต่าง 2 บาน ขณะที่อีกมุมหนึ่งจะเป็นโซนห้องครัวและห้องน้ำ ที่มีเคาน์เตอร์เล็กๆ พร้อมซิงค์ล้างจาน ชักโครก เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องซักผ้าซึ่งผู้คนบริเวณนั้นบอกว่า ปกติแล้วห้องสตูดิโอในละแวกดังกล่าวมักมีขนาดมากกว่า 20 ตารางเมตร และมีราคาประมาณ 1,000 - 2,000 หยวน (5,000-10,000 บาท) ต่อเดือนด้วยราคาที่ถูก ทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่พักชั่วคราว ห้องพัก "นาโน สตูดิโอ" จึงกลายเป็นที่หมายตาของแรงงานต่างถิ่น"การอยู่ในที่แบบนี้จะทำให้คุณสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" "เหมือนอยู่ในคุกเลย" "ใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดเพื่อสร้างรายได้" และ “ถ้าต้องทนอยู่ในสถานที่แบบนี้ ทำไมไม่กลับบ้านเกิดไปเสียหล่ะ?”ทั้งนี้ สืบเนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้ที่พุ่งสูง ส่งผลให้ประชากรจำนวนมากต่างดิ้นรนเพื่อประหยัดค่าครองชีพ โดยเมื่อปีที่แล้วมีรายงานพบคนงานกว่า 39 คน แชร์แฟลตขนาด 90 ตารางเมตรอยู่ด้วยกัน ในย่านไฮเอนด์ของนครเซี่ยงไฮ้ที่มา: ‘You can cook sitting on the toilet’: 6-square-metre Chinese nano-flat under the stairs slammed as affront to human dignity (SCMP)