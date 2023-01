บุรุษพยาบาลขนฟู! ตูบ"อลาสกัน มาลามิวท์" ดูแลเจ้าของป่วยโควิด-19 เต็มความสามารถ (มีคลิป)

โดย เสี่ยวหยู สาววัย 24 ปี ได้เริ่มเลี้ยงอลาสกัน มาลามิวท์ตัวแรกตอนอายุ 19 ปี หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิต ต่อมาเธอก็เลี้ยงเพิ่มอีก 1 ตัว หลังจากนั้นอลาสกัน มาลามิวท์ของเธอก็ได้คลอดลูก 3 ตัว โดยหนึ่งในนั้นคือ เจ้าอันอัน ตูบแสนรู้เพศผู้ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 2 ปีในตอนที่เสี่ยวหยูป่วย อันอันกลายเป็นบุรุษพยาบาลส่วนตัว เพราะมันคอยเฝ้าเธออยู่ข้างเตียง ทั้งยังคอยรับอาหารที่มาส่งนอกบ้าน เอาผลไม้มาให้ตามคำสั่ง และพอเสี่ยวหยูมีอาการไอเมื่อไหร่ อันอันจะรีบเปิดลิ้นชักและเอายามาให้ทันทีเสี่ยวหยูกล่าว พร้อมเสริมว่า ถึงแม้สุนัขตัวอื่นจะไม่ได้ช่วยเหลือเธอเท่าอันอัน แต่พวกมันก็เป็นพลังให้เธอเสมอ"ไว้วางใจได้มากกว่าแฟนหนุ่มอีก" "แบบนี้ควรส่งมันไปเรียนหนังสือแล้ว" "เก่งมากที่ไม่ขโมยอาหารไปกินเสียก่อน" "แสนรู้สุดๆ"และ"สุนัขของคนอื่นฉลาดเสมอ"ทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เสี่ยวหยูยังตอบแทนเจ้าตูบ ด้วยการทุ่มเงินออมทั้งหมดไปกับการซื้อบ้านใหม่ในชนบท เพื่อให้สุนัขทั้ง 5 ตัวของเธอมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นมากขึ้นที่มา: ‘Can’t do without you’: devoted dogs in China care for owners with Covid-19 — collecting food, running errands and keeping bedside vigils (SCMP)