หมวยน้อย 4 ขวบ ปวดท้อง! หมอผ่าท้องพบ “ลูกปัดแม่เหล็ก”กว่า 61 เม็ด

เรียกว่าครอบครัวไหนมีเด็กเล็กจะต้องระวังเป็นอย่างมาก! เพราะเมื่อไม่นานมานี้ เด็กหญิงวัย 4 ขวบ จากมณฑลเจ้อเจียง ได้กลืน

“บัคกี้บอล”

หรือ

"ลูกปัดแม่เหล็ก"

ลงไปในท้องถึง 61 เม็ด โดยที่พ่อแม่ไม่ทราบเลยสักนิด ทำให้หนูน้อยต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดท้องนานนับเดือน รวมทั้งระบบทางเดินอาหารยังเสียหายอย่างหนักและอาจส่งผลกระทบไปตลอดชีวิต





อนึ่ง ลูกปัดแม่เหล็กได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน เพราะนอกจากจะหาซื้อได้ง่ายแล้ว ยังสามารถนำมาต่อเป็นรูปร่างต่างๆ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ

โดยเมื่อเดือนที่แล้ว หนูน้อยมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆ พ่อแม่จึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลในท้องถิ่น ซึ่งแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าอาการดังกล่าวเกิดจากโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ อย่างไรก็ตามแม้ได้รับการรักษาแต่อาการปวดท้องก็ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงเลยกระทั่งวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา พ่อแม่จึงตัดสินใจพาหนูน้อยไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็ก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง โดยแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายหนูน้อยอย่างละเอียดด้วยการเอ็กซเรย์ และได้พบกับเม็ดกลมๆที่เรียงต่อกันคล้ายสร้อย ยาวประมาณ 1 เมตร ในระบบทางเดินอาหารของหนูน้อยด้วยประสบการณ์ในการรักษา แพทย์จึงคาดว่าหนูน้อยได้กลืนลูกปัดแม่เหล็กลงไป เมื่อพ่อแม่หนูน้อยทราบก็ตกใจเป็นอย่างมากและหลังจากพูดคุยก็ได้รับการยืนยันว่าลูกปัดแม่เหล็กดังกล่าวเป็นของเล่นของพี่ชายหนูน้อยแพทย์ตัดสินใจทำการผ่าตัดทันที ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ในการนำลูกปัดแม่เหล็กออกมาทั้งหมด 61 เม็ด นอกจากนี้ยังต้องเย็บผนังลำไส้ที่เป็นรูกว่า 14 จุดแพทย์กล่าว พร้อมสันนิษฐานว่า สาเหตุที่ทำให้ผนังลำไส้ทะลุนั้น เกิดจากการที่หนูน้อยกลืนลูกปัดแม่เหล็กในช่วงเวลาที่ต่างกัน และพอกลืนลงไป แม่เหล็กในตัวลูกปัดก็จะค่อยๆดูดติดกันทำให้ผนังลำไส้ทะลุ ดังนั้นแม้การผ่าตัดจะผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงจะเกิดภาวะลำไส้อุดตันและพังผืดทั้งนี้ ในช่วงสิ้นปี 2021 โรงพยาบาลดังกล่าวพบเคสในลักษณะเดียวกันกว่า 87 เคส ซึ่งกว่า 68 เคสถูกพบว่าทางเดินอาหารทะลุเช่น "น่ากลัวมาก" "อันตรายมาก" "ผู้ปกครองประมาทเกินไป"และ"หลายๆครอบครัวคงไม่ได้ระวัง บ้านฉันก็เหมือนกันที่ซื้อของเล่นที่เด็กๆมักเอาเข้าปากโดยไม่ได้ตั้งใจ"ที่มา: Toy beads puncture girl’s intestine: Chinese surgeons remove 61 magnetic beads from tummy of child, 4, after she swallowed the lot (SCMP)