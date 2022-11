ส่องโยกย้ายผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในมณฑล/นครยักษ์ใหญ่: ‘อดีตมือปราบซาร์ส’ อิ่น ลี่ เป็นเลขาธิการพรรคฯประจำปักกิ่ง

อิ่น ลี่ วัย 60 ปี ผู้คร่ำหวอดในภาคสาธารณสุข ศึกษามาทางด้านการบริหารจัดการด้านดูแลสุขภาพจากสถาบันศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ยูเอสเอสอาร์ (USSR Academy of Medical Sciences) ในกรุงมอสโกจากปี 1988 ถึง 1993 และไปเป็นนักวิชาการผู้ทรงวุฒิที่โรงเรียนสาธารณสุขสังกัดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard School of Public Health) จากปี 2002 ถึง 2003 อิ่นกลับประเทศจีนในปี 2003 ซึ่งเป็นปีที่จีนกำลังเผชิญโรคระบาดซาร์ส และเป็นกำลังสำคัญในการสู้ศึกไวรัสซาร์สในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะบริหารด้านอาหารและยาของจีนในเดือน พ.ย. 2020 อิ่น ถูกโยกไปนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคประจำมณฑลฝูเจี้ยน ทั้งนี้ฝูเจี้ยนซึ่งอยู่ใกล้กับไต้หวัน เป็นฐานอำนาจของสีจิ้นผิงโดยสีไต่เต้าตำแหน่งการเมืองที่นั่นจากปี 1985-2000ความชำนัญของอิ่นจะช่วยปักกิ่งสกัดโรคระบาดโควิด-19 ขณะนี้ในนครหลวงจีนพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรอบปีกว่ามานี้ ในวันจันทร์(14 พ.ย.) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในปักกิ่ง เท่ากับ 462 ราย เพิ่มจากจำนวน 407 รายในวันก่อนหน้าวัย 57 ปี สำหรับภูมิหลังของโจวจู่อี้ มีบ้านเกิดอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง, จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เอกสาขาธรณีวิทยา, ในปี 1989 จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยถงจี้ ณ นครเซี่ยงไฮ้, หลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยถงจี้ ต่อมาได้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ว่าด้วยโลกและมหาสมุทรสังกัดมหาวิทยาลัยถงจี้ (School of Ocean and Earth Science,Tongji University) และเป็นรองเลขาธิการพรรคประจำวิทยาลัยฯ, ในปี 2016 ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าฝ่ายจัดการองค์กรกลางพรรคและจัดเป็นผู้นำอายุน้อยที่สุดขององค์กรในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรค, ในเดือนพ.ค.ปีนี้(2022) นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่เสร็จสิ้นในกลางเดือนต.ค.ที่ผ่านมา อิ่นลี่ (尹力) ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ส่วนไช่ ฉี ( 蔡奇) วัย 67 ปี ได้เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกประจำของกรมการเมือง และขึ้นเป็นเลขาธิการของสำนักเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นองค์กรสำคัญมีหน้าที่บริหารงานประจำวันให้เลขาธิการใหญ่ของพรรคสำหรับนายใหญ่พรรคแห่งศูนย์กลางการเงินเซี่ยงไฮ้ เฉิน จี๋หนิง บ้านเกิดอยู่ที่จี๋หลิน เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจหาตัวจับได้ยากในด้านสิ่งแวดล้อม, เคยเป็นประธานมหาวิทยาชิงหวาแห่งปักกิ่ง (2012-2015) เขาได้ชื่อว่าเป็นประธานมหาวิทยาลัยชิงหวาที่อายุน้อยที่สุด, รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม(2015-2017), และเป็นผู้ว่าเทศบาลนครหลวงปักกิ่ง (2017-2022)ภูมิหลังของนายใหญ่พรรคแห่งกวางตุ้ง หวง คุนหมิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกกรมการเมือง คร่ำหวอดในฝูเจี้ยนมานาน ในช่วงที่สีจิ้นผิงเป็นผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน เมื่อสีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรคประจำมณฑลเจ้อเจียง หวง คุนหมิง ก็นั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำอำเภอจยาซิ่งของมณฑลเจ้อเจียง ต่อมาเป็นเลขาธิการพรรคประจำเมืองหังโจวของมณฑลเจ้อเจียง และนายใหญ่ฝ่ายโฆษณาการกลางพรรคจากปี 2017ถึงปัจจุบัน