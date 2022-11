ความทุกข์ของคนผอม! สาวหนัก 35 กก. ขอคำแนะนำจากชาวเน็ต หลังกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน

เรื่องราวสุดเศร้าของบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์สาวจากมณฑลหูหนาน ผู้พยายามเพิ่มน้ำหนัก ไม่อยากให้ตนเองดูผอมจนเกินไป แต่ไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ดูจะไม่ได้ผล จึงขอคำแนะนำจากชาวเน็ต จนกลายเป็นไวรัลเมื่อไม่นานมานี้





โดย เสี่ยวเย่ว์ นั้นหนักเพียง 35 กิโลกรัม ไม่เคยมีน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมเลย ซึ่งน้ำหนักดังกล่าวทำให้เธอมีปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเธอกินบะหมี่ เนื้อและอาหารขยะต่างๆ รวมทั้งยังต้องมีมันฝรั่งทอดและบิสกิตเก็บไว้ใกล้ๆ ตัวเพื่อที่จะได้หยิบกินตลอดเวลา เรียกว่าเธอพยายามกินให้ได้เยอะๆ กินอิ่มจนท้องป่อง ขนาดที่แค่เห็นอมยิ้มเธอก็แทบอยากจะอาเจียนออกมาแถมการกินเยอะๆ ทำให้เสี่ยวเย่ว์มีอาการท้องร่วงบ่อยครั้ง รวมทั้งมีอาการหนาวๆ และไม่สบายตัวร่วมด้วยด้วยความสิ้นหวัง เสี่ยวเย่ว์ และเพื่อนของเธอจึงหันไปขอคำแนะนำจากชาวเน็ตเพื่อนสนิทของเสี่ยวเย่ว์กล่าวในโพสต์ออนไลน์ทั้งนี้ ด้าน เอมี่ หวัง แพทย์ชาวฮ่องกงบอกว่า สาเหตุของน้ำหนักตัวที่น้อยของเสี่ยวเย่ว์ อาจเป็นผลมาจากสุขภาพกายและใจ นอกจากนี้ยังเตือนเสี่ยวเย่ว์ ถึงการรับประทานอาหารมากเกินไป ว่า นอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วอาจยังอาจเป็นอันตรายได้แพทย์กล่าว พร้อมเสริมว่าการกินอาหารขยะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเธอมากกว่าจะช่วยเพิ่มน้ำหนักด้วยซ้ำ พร้อมแนะนำให้เธอไปพบแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพและเพิ่มน้ำหนักภายใต้การแนะนำของนักโภชนาการเช่น “ถ้าเป็นไปได้ ฉันอยากจะแบ่งน้ำหนักสัก 5 กก.ให้เธอ” “โอ้...สาวน้อยที่น่าสงสาร! การกินมากเกินไปจะทำให้ป่วยนะ” และ “ผอมเกินไปไม่เพียงแต่จะไม่สวย แต่ยังไม่ดีต่อสุขภาพ”ที่มา: ‘I’d like to give her my 5kg’: 35kg woman in China eats 6 meals a day to gain weight for job and sparks healthy weight debate (SCMP)