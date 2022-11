ห่วงเพื่อนมาก! สาวจีนส่งโดรนไปบ้านเพื่อน หลังเพื่อนไม่ตอบแชตนาน 4 ชม. (มีคลิป)

โดยหญิงสาวแซ่ว่าน จากมณฑลเหอหนาน เผยว่า เพื่อนของเธอส่งข้อความมาหาในวีแชตช่วงเวลา 07.00 น. เพื่อชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านอย่างไรก็ตาม เธอเพิ่งสังเกตเห็นข้อความดังกล่าวใน 4 ชั่วโมงถัดมา เนื่องจากหัวใจของเธอมีอาการผิดปกติ ก่อนหน้านั้นเลยเอาแต่นอนพักผ่อน ไม่ได้เช็กโทรศัพท์ ซึ่งเพื่อนก็รู้ว่าเธอไม่ค่อยสบาย พอเห็นเธอไม่ยอมตอบข้อความเลยกังวลเป็นอย่างมากข้อความส่วนหนึ่งจากเพื่อนของว่านหลังจากนั้นเพื่อนของเธอจึงวานให้สามีบินโดรนไปหาว่าน ซึ่งขณะนั้นกำลังนอนหลับอยู่ ก่อนที่จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงโดรนที่บินไปมาอยู่นอกหน้าต่าง เลยไปเช็กโทรศัพท์ถึงได้รู้ว่าเพื่อนของเธอกำลังเป็นกังวลอย่างมากว่านกล่าว พร้อมเสริมอีกว่า เธอรู้จักกับเพื่อนมานาน 5 ปีแล้ว ทั้งสองครอบครัวก็สนิทกันเป็นอย่างดี บ้านก็อยู่ใกล้ๆ กันและมักไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆเช่น "เพื่อนแท้ มันดีมากที่มีเพื่อนที่ดีแบบนี้" "เพื่อนที่แสนดี" "เยี่ยมไปเลย เพื่อนที่ห่วงเราเหมือนคนในครอบครัว" และ "อยากมีเพื่อนแบบนี้บ้าง มีสักคนก็ดีมากแล้ว"ที่มา: True friend? Woman in China sends drone to check on girlfriend after she stops answering message for 4 hours and touches millions (SCMP)