แค้นนี้ต้องชำระ! พ่อกินปูเป็นๆ ล้างแค้นแทนลูกสาว สุดท้ายโดนปูเอาคืนจนเข้า รพ.

โดย 2 เดือนถัดมา ร่างกายของคุณพ่อเริ่มมีอาการแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นปวดเอว ปวดท้องและปวดหลังมากจนทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาล ซึ่งหลังจากที่คุณหมอได้ทำการตรวจร่างกายเบื้องต้น พบว่า การทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น บริเวณช่องท้อง อก ตับ รวมทั้งระบบย่อยอาหารมีความผิดปกติ แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัดกระทั่งคุณหมอได้ทราบว่า คุณพ่อได้กินปูเป็นๆ ไปเมื่อ 2 เดือนก่อน เลยคาดว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อปรสิต จึงส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้อเขาบอกผมว่า เขาอยากแก้แค้นให้ลูกสาว...ตอนอยู่ริมลำธาร ลูกสาวของเขาถูกปูหนีบ เขาโกรธมากเลยเอาปูใส่ปากเพื่อเป็นการแก้แค้นสุดท้ายผลจากความแค้นในครั้งนั้นก็ได้รับการยืนยันว่า เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อมีอาการแปลกๆ หลังผลเลือดพบว่าจากการกินปูตัวดังกล่าว และแม้ภายหลังจะได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น แต่ยังต้องคอยมาพบคุณหมอเพื่อติดตามอาการต่อไปที่มา: ‘I wanted revenge’: Chinese man becomes seriously ill with parasitic infections after eating live crab for pinching his daughter (SCMP)