ส่องการโยกย้ายภายใน ‘องค์กรทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งแดนมังกร’ ในการประชุมสมัชชา 20

อนึ่ง **กฎข้อจำกัดอายุสมาชิกในคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ที่เรียกขานว่า “7 ขึ้น 8 ลง” (七上八下/ seven up, eight down) หมายถึงสมาชิกที่มีอายุ 68 ปี หรือสูงกว่าในช่วงการประชุมสมัชชาพรรคฯ จะต้องเกษียณ ถ้าสมาชิกอายุ 67 หรืออ่อนกว่า อาจได้เป็นคณะกรรมการประจำกรมการเมือง จากช่วงต้นทศวรรษ 1990 สมาชิกที่อายุ 68 หรือสูงกว่าในตอนประชุมสมัชชาพรรคฯ จะต้องเกษียณไปโดยไม่มียกเว้น













สถานการณ์ ‘ไม่มีสมาชิกใหม่ในคณะกรรมาธิการประจำกรมการเมือง’

คณะกรรมการประจำของกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้ประกอบด้วย ‘กลุ่มผู้นำระดับสูงสุด’ไม่เกินสิบคน ปกครองประเทศร่วมกันในแบบที่เรียกว่า การนำร่วมกัน (Collective leadership) โดยผู้นำแทบทุกคนในคณะกรรมการประจำฯนี้จะกินตำแหน่งสำคัญๆของพรรคและของฝ่ายบริหาร ทั้งเลขาธิการพรรคฯซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของพรรคฯ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนประชาชน (หรือสภานิติบัญญัติ) ประธานที่ประชุมปรึกษาการเมือง เลขาธิการคณะกรรมาธิการกลางตรวจสอบวินัย เป็นต้นคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองชุดปัจจุบันมี 7 คน คือ สี จิ้นผิง (习近平), หลี่ เค่อเฉียง (李克强), ลี่ จ้านซู(栗战书), วัง หยัง (汪洋), หวัง ฮู่หนิง (王沪宁), และ เจ้า เล่อจี้ (赵乐际)ส่วนกรมการเมืองชุดปัจจุบันมีสมาชิก 25 คน ซึ่งรวมสมาชิกที่ขึ้นไปเป็นคณะกรรมการประจำฯด้วยในการปฏิบัติที่ผ่านมา ว่าที่นายกรัฐมนตรีมีอายุไม่เกิน 67 ปี เคยเป็นรองนายกรัฐมตรี และเคยพัฒนาเศรษฐกิจระดับมณฑลในตำแหน่งเลขาธิการพรรคฯประจำมณฑลวัง หยัง และ หู ชุนหวา คือผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ขณะที่ตัวเก็งอีกสองคนคือ หลี่ เฉียง (李强) และ ติง เซวียเสียง (丁薛祥) มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าในแง่ประสบการณ์ด้านนี้ แต่ทั้งสองเป็นผู้ใกล้ชิดที่สีไว้วางใจนักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่า ขณะนี้จีนกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจหนักหนาอยู่ ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่น่าจะมีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจมากกว่าวัง หยัง วัย 67 เป็นประธานที่ประชุมที่ปรึกษาการเมือง เป็นผู้นำอันดับที่สี่ในคณะกรรมการประจำของกรมการเมือง และอาวุโสที่สุดในกลุ่มตัวเก็งฯนักวิเคราะห์บางคนชี้ถึงเหตุหนึ่งที่ วัง หยัง จะไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกฯ คือเขาเป็นสมาชิกในกลุ่มสันนิบาตเยาวชนซึ่งเป็นฝักฝ่ายการเมืองที่เคยมีอิทธิพลใหญ่จากอำนาจบารมีของหลี่เค่อเฉียง แต่ต่อมาก็สูญเสียอำนาจใหญ่ให้กับสีจิ้นผิงทั้งนี้ *สันนิบาตเยาวชน หรือที่เรียกขานว่า ‘ถวนพ่าย’(团派) ’ ที่มี หู เย่าปัง, หู จิ่นเทา เป็นหัวขบวนตามลำดับยุคสมัย มีแนวคิดของนักปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น หลี่ เค่อเฉียง หลี่ หยวนเชา(李源潮), วัง หยัง, และ หู ชุนหวา (胡春华)บางคนแย้งว่า วัง ได้รับความไว้วางใจจากสีมากขึ้น หลังจากที่ทำตัวโลว์โปรไฟล์ และทำงานกับสี จิ้นผิง อย่างภักดีในห้าปีที่ผ่านมาด้วยวัยของวังจะดำรงตำแหน่งได้เทอมเดียว บรรดานักเฝ้ามองพรรคฯชี้ว่าในสายตาของสี ตัวเก็งอย่างวังหยังจะไม่คุกคามอำนาจของเขานักหู วัย 59 ปี เป็นหนึ่งในรองนายกรัฐมนตรีสี่คนของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน เขาไต่เต้าทางการเมืองจากกลุ่มสันนิบาตเยาวชนแม้ยังไม่คร่ำหวอดเท่ากับวัง หยัง แต่หูก็มีประสบการณ์มากพอตัวในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรและงานบรรเทาความยากจนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมทั้งทิเบต เขตปกครองตัวเองมองโกเลียใน และมณฑลกว่างตงหู อายุน้อยกว่าสีจิ้นผิงสิบปี เขาเป็นตัวเก็งที่อาจสร้างความรู้สึกแบบผสมผสานให้กับสีวัย 69 ปี โดยในด้านหนึ่งคือการโปรโมทคนที่มีเส้นทางการเมืองยาวไกลที่อาจล้ำหน้าหรือล้มอำนาจเขาได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง สีอาจชอบผู้นำรุ่นใหม่วัยฉกรรจ์ที่จะให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากทีเดียวในระบบสังคมจีนแบบประพณีที่ยึดถือความอาวุโสแม้ หู จะไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ก็อาจได้เข้าอยู่ในคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองถ้าอิทธิพลอำนาจของสีจิ้นผิงใหญ่พอก็อาจดันผู้ที่ภักดีและไว้วางใจได้แต่มีประสบการณ์อ่อยด้อยกว่า ขึ้นมาเป็นนายกฯหลี่ เฉียง (李强)วัย 63 ปี เลขาธิการพรรคฯประจำนครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ใกล้ชิดที่สีไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่ง ทว่า หลี่ เฉียง เสียคะแนนนิยมจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีผู้อาศัย 25 ล้านคน นานถึงสองเดือนแม้ หลี่ เฉียง จะไม่ได้ขึ้นเป็นนายกฯ เขาก็อาจจะได้เข้าร่วมคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองหัน เจิ้ง (韩正) เป็นรองนายกฯเพียงคนเดียวที่มาจากคณะกรรมการประจำฯ ดังนั้น หัน จึงมีประสบการณ์มากพอ แต่เขาจะมีอายุ 68 ปีเต็มในเดือนเม.ย.ปีหน้า ตามธรรมเนียมปฏิบัติ “7 ขึ้น 8 ลง” ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านอายุของสมาชิก ผู้นำหันถึงเวลาเกษียณแล้วนักวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งชี้ว่าสีอาจจะแหกกฎกติกาด้านอายุ เพื่อดันหันขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกฯ ซึ่งที่ผ่านมา หัน ได้พิสูจน์ตัวเองในด้านจงรักภักดีและยินดีที่จะเป็นผู้ช่วยที่ดีของสีหากธรรมเนียมปฏิบัติ “7 ขึ้น 8 ลง” ยังไม่เปลี่ยนแปลง และจำนวนสมาชิกยังเท่ากับ 7 คน คณะกรรมาธิการประจำกรมการเมืองก็จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่สองคนส่วนกรมการเมืองที่มีสมาชิก 25 คน คาดว่ากว่าครึ่งหนึ่งอาจถูกโยกออกไป และต้อนรับผู้นำดาวรุ่งดวงใหม่มารอคิวคัดสรรขึ้นไปเป็นคณะกรรมาธิการประจำฯหลังจากที่หลี่ เค่อเฉียง วัย 67 ปี ลงจากตำแหน่งนายกฯ จะอำลาสังเวียนการเมือง หรือตามรอยแบบอย่างหลี่เผิงในปี 1998 โดยยังอยู่ในคณะกรรมการประจำของกรมการเมือง และนั่งตำแน่งประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (National People's Congress) ซึ่งเป็นองค์กรทรงอำนาจหมายเลขสามของจีนบางนักเฝ้ามองพรรคฯ ชี้ว่าอำนาจนายกฯของหลี่เค่อเฉียงถูกสีจิ้นผิงลดทอนลงไปมาก และแนวคิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของหลี่ก็แตกต่างจากสีมาก ดังนั้นหลี่อาจขอเกษียณลงจากสังเวียนการเมืองไปอย่างไม่ขอแวะข้องๆบนเวทีการเมืองอีกเลยส่วนนักวิเคราะห์อื่นๆ มองว่า หลี่ยังไม่เกษียณอย่างสิ้นเชิง เพราะจะแสดงภาพความขัดแย้งภายในกลุ่มผู้นำระดับสูงสุดมีแนวการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าเหล่าผู้ติดตามคนอื่นๆของสี จะตบเท้าเข้ามาในกรมการเมือง หรือไม่ก็คณะกรรมการประจำฯ ได้แก่ มือขวาตัวเอ้ของสี คือติง เซวียเสียง (丁薛祥)วัย 60 ปี, เฉิน หมินเอ่อร์ (陈敏尔)วัย 62 เลขาธิการพรรคฯประจำนครฉงชิ่ง, หลี่ ซูเหล่ย (李书磊) วัย 58 ปี ผู้นำหมายเลขสองในฝ่ายโฆษณาการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ หวัง เสี่ยวหง (王小洪) วัย 65 รัฐมนตรีกระทรวงพิทักษสันติราษฎร์ (กระทรวงตำรวจ)หลิว เฮ่อ วัย 70 รองนายกฯ ฉายา “ซาร์เศรษฐกิจ” ใกล้เกษียณ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า หลิว อาจขึ้นเป็นรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เคร่งครัดในเรื่องข้อจำกัดด้านอายุ คาดว่าผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้รองนายกฯแทนหลิว คือ เหอลี่เฟิง (何立峰) วัย 67 นายใหญ่คณะกรรมาธิการการพัฒนาและการปฏรูปแห่งรัฐ ผู้เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสีสตรีหนึ่งเดียวในกรมการเมือง คือ รองนายกฯ ซุน ชุนหลัน วัย 72 ปี ก็กำลังเกษียณ และผู้นำหญิงที่อาจมาแทนที่ ซุน คือ เซิ่นอี้ฉิน (谌贻琴) วัย 62 ปี ผู้แทนจากกลุ่มชนชาติส่วนน้อย ชาติพันธุ์ไป๋ ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคฯประจำมณฑลกุ้ยโจวซึ่งเป็นเขตยากจนส่วนนักการทูตผู้ทรงอิทธิพลใหญ่ หยัง เจี๋ยฉือ (杨洁篪) วัย 72 ปี ซึ่งเป็นมือขวาของสีในด้านกิจการต่างประเทศ กำลังปลดเกษียณ และรัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ (王毅)วัย 68 น่าจะมานั่งตำแหน่งแทนสีว์ ฉีเลี่ยง (许其亮) และจางโย่วสยา (张又侠) สองผู้บัญชาการทหารในคณะกรรมาธิการกรมการเมือง ผู้ต่างก็อยู่ในวัย 72 กำลังเกษียณ ตัวเก็งที่จะมาแทนที่พวกเขา ได้แก่ พลเรือเอก เหมียว หวา (苗华) ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานการเมืองของคณะกรรมาธิการทหารกลาง และ พลเอก หลิว เจิ้นลี่ (刘振立)ผู้บัญชาการทัพบกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ปัดความเป็นไปได้ที่มีอยู่ต่ำของสถานการณ์ที่จะไม่มีสมาชิกใหม่ในคณะกรรมการประจำของกรมการเมืองเลย ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าสีต้องการกุมอำนาจสูงสุดในพรรคฯเกินสมัยที่สามและ สถานการณ์สุดขั้วอีกรูปแบบคือ สี โยกย้ายคณะกรรมการประจำยกชุด จัดตั้งผู้นำหน้าใหม่ทั้งหมดซึ่งอายุน้อยกว่า และเชื่อฟังมากกว่า