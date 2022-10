เริ่มต้นใหม่กับคนเดิม! หญิงจีนแต่งงานใหม่อีกครั้งกับ “รักแรก” ที่กลับมาพบกันหลังผ่านไป 10 ปี

ย้อนกลับไปในปี 2007 นางเวิงได้พบนายกัวเป็นครั้งแรก ทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วและตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ด้วยปัญหาเรื่องสินสอดทองหมั้น และระยะทางระหว่างบ้านเกิดที่ห่างไกลกันคนละภูมิภาค ทำให้ในปี 2011 ทั้งคู่ตัดสินใจเลิกราต่อกัน โดยต่างฝ่ายต่างแต่งงานและมีลูกกับคนอื่นหลังจากนั้นไม่นาน นางเวิง ก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เช่นเดียวกับนายกัว ที่กลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว พวกเขาต่างหันไปทุ่มเทเวลาให้ลูกๆกระทั่งโชคชะตานำพาให้นางเวิง กลับมาพบกับนายกัว อีกครั้ง ขณะที่เธอเดินทางไปยังมณฑลเหอหนาน (บ้านเกิดของนายกัว) เพื่อไปทำธุรกิจและได้ใช้บริการแท็กซี่ ซึ่งดันมีนายกัว เป็นคนขับ พวกเขาจึงกลับไปติดต่อกันอีกครั้งนางเวิง กล่าว พร้อมเสริมอีกว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตของเธอและนายกัว ตกต่ำถึงขีดสุด เธอมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก ขณะที่นายกัว ก็ตกงาน ต้องมาทำงานเป็นคนขับแท็กซี่แทน และสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาตัดสินใจแต่งงานกัน เป็นเพราะต้องการให้ลูกๆ ของพวกเขามีครอบครัวที่มั่นคงอย่างไรก็ตาม นับว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่ลูกๆ ของพวกเขาต่างเข้ากันได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นลูกสาวของเธอและลูกสาวของนายกัว ยังเกิดในวันและเดือนเดียวกันอีกด้วยนางเวิงกล่าว เนื่องจากเด็กๆ ทั้งสองต้องแยกจากแม่ตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาจึงชอบอยู่กับนางเวิงเป็นอย่างมากในปี 2021 นายกัว และนางเวิงตัดสินใจซื้อแฟลตในมณฑลเจียงซี (บ้านเกิดของนางเวิง) เพื่ออยู่ร่วมกัน ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสในเวลาต่อมาและลงทุนเปิดร้านเสริมสวยด้วยกันปัจจุบันนี้ คู่รักผู้ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวในชีวิตกำลังพยายามอย่างหนัก เพื่อให้ลูกๆ ของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนางเวิง กล่าวเช่น "โชคชะตากำหนดไว้แล้ว" “เรื่องราวของพวกเขาอาจกลายเป็นละคร” และ “เด็กๆ มีทั้งพ่อและแม่ แถมนายกัวยังเป็นรักแรกของนางเวิงอีก นี่มันสุดยอดไปเลย!”ที่มา: ‘Their fate is sealed’: woman in China runs into first love in cab after 10 years and they start over with kids from earlier marriages (SCMP)