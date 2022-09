ไม่ตรงปก! หนุ่มแสบใช้รูปโอปป้า หลอกสาวกว่า 39 คน กวาดเงินไปเกือบ 3 ล้านบาท

กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต! สำหรับเรื่องราวของมิจฉาชีพอย่างนายเหอ ชายวัย 38 ปี ที่หลอกลวงสาวกว่า 39 คน ภายในเวลา 4 ปี ได้เงินไปกว่า 560,000 หยวน หรือเกือบ 3 ล้านบาท ก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมตัวในที่สุด

โดยนายเหอ ได้ใช้รูปหนุ่มเกาหลีเพียง 2 รูป ที่เขาดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ในแอปพลิเคชั่นหาคู่ จากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการหลอกให้สาวๆมาหลงรัก โดยการหลอกว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสามารถ ทั้งยังทำงานเป็นหมอที่เซี่ยงไฮ้ ทนายความที่เซินเจิ้นและนักศึกษาปริญญาเอกที่ปักกิ่ง พร้อมขยันส่งข้อความคอยหยอดคำหวานและสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือตลอดเช้า กลางวัน เย็น จนสาวๆหลงเชื่อกันเป็นแถบๆหลังจากนั้นนายเหอก็ใช้ความไว้ใจ ในการหลอกยืมเงิน ด้วยการอ้างว่าจะนำเงินไปจ่ายค่าบ้าน บัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่ล้วนเป็นสาวโสดที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ซึ่งจะเสียเงินไปตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนหยวน และเมื่อสาวขอเงินคืน นายเหอก็จะขอผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะบล็อกช่องทางติดต่อกับสาวๆในที่สุดอย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีสาวคนไหนแจ้งความกับตำรวจเลย รวมทั้งไม่มีใครเคยพบนายเหอมาก่อนด้วย จนกระทั่งสาวคนสุดท้ายที่ตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจในเดือนพ.ค. 2020 เนื่องจากเธอหมดเงินออมทั้งหมดไปกับนายเหอสุดท้ายด้วยความพยายามจากหลายๆฝ่าย ตำรวจก็สามารถจับกุมนายเหอได้ที่บ้านของเขา ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับภรรยาและลูกๆอีก 3 คน ในมณฑลหูเป่ยทั้งนี้ ศาลตัดสินให้นายเหอต้องจำคุก 11 ปี 6 เดือน และปรับเงินกว่า 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) ในโทษฐานฉ้อโกงเช่น "ฉลาด แต่เอาความฉลาดมาใช้ในทางที่ผิด" "ถ้าเขาเปิดคลาสสอนด้านความรักให้หนุ่มๆมาจีบสาว นี่น่าจะได้เงินมากกว่าอีกนะ"และ"สมัยนี้สาวๆรวยจัง"ที่มา: 2 ‘handsome’ photos, multiple identities, 39 girlfriends: ‘fake Korean’ Chinese con man jailed for stealing nearly US$80,000 from women (SCMP)