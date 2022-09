นาทีเฉียดตาย! ต้นไม้ยักษ์ล้มทับรถร.ร.และรถอีก 3 คันพังยับ บาดเจ็บ 3 ราย (มีคลิป)

เรียกว่ารอดหวุดหวิดเลยทีเดียว! สำหรับเหตุการณ์ต้นไม้ยักษ์สูง 15 เมตร ล้มทับรถร.ร.และรถยนต์ส่วนตัวอีก 3 คัน บนถนนเพิร์ธ ย่าน Ho Man Tin ในฮ่องกง เมื่อเวลาประมาณ 7.40 น. ของวันนี้ (16 ก.ย.)

โดยคลิปวิดีโอได้เผยภาพ ขณะที่รถร.ร.กำลังติดไฟแดงอยู่นั้น จู่ๆต้นไม้ยักษ์บนทางเท้าก็ล้มลงมาทับบริเวณด้านหน้ารถ ส่งผลให้กระจกแตกละเอียดและรถพังเสียหาย นอกจากนี้ยังมีรถเบนซ์และรถยนต์อีก 2 คันที่ได้รับความเสียหายเช่นกันมีเพียงชายวัย 44 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถใกล้เคียงที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บบริเวณเอว ส่วนคนขับรถร.ร.วัย 62 ปีและพี่เลี้ยง ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและได้รับการปฐมพยาบาลทันที ณ ที่เกิดเหตุที่มา: Tree crashes onto school bus and cars in Hong Kong, driver and nanny narrowly escape serious injury (SCMP)